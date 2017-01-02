فنزويلا تصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار

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كراكاس – أصدرت الحكومة الفنزويلية سندات دولارية جديدة للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات دولار، وذلك وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ”بلومبرج”.

وتم إصدار السندات الجديدة من خلال “بانكو دي فنزويلا” في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستحق في عام 2036 بعائد نسبته 6.5%.

وكنتيجة للتراجع الحاد الذي تشهده الموارد الدولارية للبلاد منذ سنوات، اضطرت فنزويلا إلى الحد من وارداتها من المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية، من أجل استمرار قدرتها على خدمة ديونها الخارجية.

ورغم أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل حول السندات الجديدة – والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2011– تشير بعض التكهنات إلى أن المشترين الجدد مرتبطون ببعض البنوك الصينية، وذلك وفقاً لـ”فرانسيسكو رودريجيز” كبير الاقتصاديين في “تورينو كابيتال”.