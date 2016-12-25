فوز 3 نساء في الانتخابات البلدية في سلطنة عمان

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مسقط – فازت 3 نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عمان الأحد بعد إعلان نتائج 15 ولاية من بين 61 ولاية، هي إجمالي عدد ولايات السلطنة في 11 محافظة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، وبثها تلفزيون عمان الرسمي، فازت في ولاية السنينة (محافظة البريمي) كل من، مريم بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، ولطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية، فيما فازت في ولاية لوى (محافظة شمال الباطنة) رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية.

ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731، بينهم 23 امرأة، يتنافسون على 202 مقعد، لأحد عشر مجلسا بلديا تمثل عدد المحافظات العمانية.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفا و224 ناخبا وناخبة، فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات.

وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجري في تاريخ سلطنة عمان، بعد انتخابات الفترة الأولى، التي جرت في ديسمبر عام 2012.

والمجالس البلدية تم استحداثها ضمن حزمة من الإصلاحات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد.

وتقوم المجالس البلدية، التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، وفقا لـ«روسيا اليوم».