فوضى ببرلمان جنوب أفريقيا بسبب «الرئيس الفاسد»

رؤية

كيب تاون – هاجم زعيم حزب يساري متطرف رئيس البلاد جاكوب زوما وأجبره على إنهاء خطابه، في برلمان جنوب أفريقيا، أمس الخميس.

ووفق ما أوردت وكالة «رويترز»، فقد كان زوما يلقي خطابه السنوي أمام النواب عندما قاطعه جوليوس ماليما زعيم حزب “مقاتلون من أجل الحرية” المتطرف.

وقال ماليما موجها كلامه إلى ماليما:” إنه لا سبيل لتقويم هذا الرجل. إنه فاسد حتى النخاع وهذا ما قالته المحكمة الدستورية” وإثر ذلك توقف زوما عن إلقاء خطابه،

واندلع بعدها شجار في البرلمان بين أعضاء حزب ماليما الذين ارتدوا الزي الأحمر، وعناصر الأمن الذين أخرجوهم من قاعة البرلمان بالقوة بعد أن أمرت رئيسة البرلمان بطردهم.

وانخفضت شعبية زوما بعد سلسلة فضائح فساد ارتبطت باسمه، ودعت منظمة معنية بمراقبة الفساد إلى تحقيق قضائي في مزاعم استغلال النفوذ في حكومة زوما.