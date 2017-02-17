فيتنام تحيي الذكرى الـ38 لحرب الحدود الصينية

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هانوي- أحيا عشرات المحاربين القدامى، فى فيتنام، يشاركهم مئات المواطنين، اليوم الجمعة، الذكرى 38 لحرب الحدود الصينية ضد فيتنام عام 1979، حيث تجمعت الحشود الفيتنامية أمام تمثال الملك لى، ووضعوا البخور أمام التمثال، ووقفوا تقديرًا واحترامًا لذكرى ضحايا الحرب.

وكانت دارت الحرب بين قوات جيش التحرير الشعبى الصينى -التى حاولت غزو الأراضى الفيتنامية – والقوات الفيتنامية فى مارس 1979، واستمر النزاع الحدودى إلى أن تم فتح العلاقات الثنائية مرة أخرى عام 1990 بين الصين الشعبية، وفيتنام ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».