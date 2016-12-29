فيديو..إيران تطلق صاروخ روسي «إس200»

رؤية – هالة عبدالرحمن

طهران – بثت قناة تلفزيونية إيرانية، أمس الأربعاء، صور مباشرة لإطلاق صاروخ من منظومة إس-200 روسية الصنع وذلك ضمن مناورات القوات الجوية.

واستهدف الصاروخ، وهو من طراز أرض-جو، طائرة من دون طيار، حسب ما جاء في التصريح التلفزيونيK ويقال إن الخبراء قاموا بسلسلة من الإصلاحات لتطوير دقة المنظومة.

يذكر أن المناورات الإيرانية بدأت الاثنين الماضي في منطقة بوشهر، وشهدت الأيام الثلاثة الماضية إصدار أكثر من 12 تحذيراً لطائرات من خارج المنطقة للامتناع عن الاقتراب من المجال الجوي لمنطقة المناورات.