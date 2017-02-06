فيديو | الفراعنة في «الكان».. رحلة مثيرة تنتهي بالوصافة

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – أسدل الستار مساء أمس الأحد، أخيراً على المغامرة المصرية ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت بالجابون، بخسارة الفراعنة للقب الثامن أمام أسود الكاميرون، رغم بدء الفراعنة بالتسجيل بهدف مبكر في بداية اللقاء.

الفراعنة بلغوا النهائي ثماني مرات وفازوا باللقب سبع مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010). وهذه الأرقام الخيالية لم يحققها أي منتخب سواهم، قبل أن يعاندهم الحظ مجدداً لكسر الأرقام القياسية المسجلة بـ«ماركة» الفراعنة في نهائيات البطولة الأكبر أفريقيا.

ومنذ تولي كوبر تدريبات الفريق في آذار/مارس 2015، لم تتلق شباكه سوى سبعة أهداف في 22 مباراة. وتعود آخر خسارة لـ “الفراعنة” في كأس الأمم الأفريقية لعام 2004 أمام الجزائر (2-1). ويقول كوبر ويكرر بأن “كرة القدم ليست فقط الهجوم”.

في هذا التقرير نلقي الضوء على رحلة المنتخب المصري منذ وصوله للأراضي الجابونية، واللقاءات الست التي خاضوها حتى خسارة اللقب أمام أسود الكاميرون في لقاء دراماتيكي بدأ الفراعنة فيه بالتسجيل ولاحت لهم فرص تعزيز النتيجة، لكن أسود الكاميرون قلبوا الطاولة في الأمتار الأخيرة من اللقاء وانتزعوا فوزاً هو الأغلى في تاريخ الكاميرون، خاصة في ظل الحديث عن منتخب هو الأسوأ في تاريخ الكاميرون بعدما رفض عديد من نجومه عن ترك أنديتهم الأوروبية وتمثيل منتخب بلادهم في البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية:

وصول بعثة الفراعنة للجابون

وصلت بعثة الفراعنة إلى الجابون في الثالث عشر من شهر يناير الماضي، قبيل انطلاق البطولة بيومين فقط، وترأسها حازم الهوارى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي ضمت أعضاء الجهاز الفنى بقيادة الأرجنينى هيكتور كوبر المدير الفنى، والجهازين الطبى والإدارى، بالإضافة إلى 23 لاعبا اختارهم المدير الفنى لتمثيل مصر فى البطولة، وحمادة طلبة احتياطيا للقائمة.

تعادل في بداية المشوار

افتتح الفراعنة مشوارهم الأفريقي بالتعادل السلبي أمام نظيره المالي في بور جانتي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة. وفشل الفراعنة في تقديم الأداء المقنع لجماهيره وعشاقه بالوطن العربي.

هيكتور كوبر بدأ المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه و فى الهجوم مروان محسن.

فوز قاتل على أوغندا

تواصل أداء الفراعنة “الضعيف” وغير المقنع خلال المواجهة الثانية له بالمجموعة، أمام الفريق الأضعف “نظرياً” وهو منتخب أوغندا، وفشل في التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق اللاعب عبدالله السعيد, بعد أن هيأ له محمد صلاح الكرة ليسددها بقوة من داخل المنطقة في المرمى.

ويعد هذا الهدف هو الأول منذ 6 سنوات، منذ هدف محمد ناجي “جدو” في عام 2010 في مباراة غانا. ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مقابل نقطة لمالي، فيما ودع منتخب أوغندا البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي وبنفس النتيجة أمام غانا.

عودة الروح أمام غانا

واحدة من أمتع اللقاءات التي قدمها الفراعنة بالبطولة، إن لم يكن اللقاء الوحيد، وذلك خلال مواجهة غانا في الجولة الثالثة للمجموعة لتحديد الفريقين المتأهلين للدور الثاني، بعدما تغلب الفراعنة على النجوم السوداء للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، بهدف سجله نجم مصر وروما الإيطالي، محمد صلاح، من تسديدة قوية عن طريق ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وتصدر الرفاعنة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما احتل النجوم السوداء، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليواجه الفراعنة منتخب أسود الأطلسي في الدور الثاني.

مصر تروض أسود الأطلسي

استطاع الفراعنة ترويض أسود الأطلسي في لقاء عصيب، انتهى في الأمتار الأخيرة من المباراة، بعد أن تقاسم الفريقين السيطرة والفرص، لينجح لاعب الفراعنة، محمود كهربا في فك شفرة المغاربة وتسجيل هدف التأهل للدور نصف النهائي في الدقيقة 87 من اللقاء.

وأنهى الفراعنة حلم مدرب المنتخب المغربي، هيرفيه رينارد، بالفوز بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات مع 3 منتخبات مختلفة، إذ سبق له أن فاز بالكأس مع زامبيا عام 2012 ثم مع ساحل العاج عام 2015.

الحضري يقود الفراعنة لعبور الخيول

قاد الحارس المخضرم، عصام الحضري، منتخب بلاده، للتأهل للدور النهائي بعد تألقه في التصدي لركلتي جزاء أمام لاعبي الخيول البوركينية، ليفوز الفراعنة بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

افتتح المنتخب المصري التسجيل عبر نجمه محمد صلاح في (65)، وأدرك التعادل لبوركينا فاسو إريستيد بانسيه في (د.72)، لينتهي الوقت الرسمي والوقتان الإضافيان بالتعادل 1-1 ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مصر بفضل تألق الحضري الذي صد ركلتين حاسميتن مانحا منتخب بلاده بطاقة النهائي.

خسارة اللقب أمام أسود الكاميرون

رغم البداية القوية للفراعنة وترجمة السيطرة إلى هدف مبكر عن طريق محمد النني في الدقيقة 22، لاحت بعدها فرصة خطيرة كادت تنهي المباراة لولا رعونة مهاجمي الفراعنة.

بدءاً من الثلث الأخير للشوط الأول وحتى نهاية اللقاء، تسيّد أسود الكاميرون مجريات اللعب ولاحت لهم العديد من الفرص، استطاعوا ترجمة اثنين منها إلى هدفين عن طريق يكولاس نيكولو فى الدقيقة 59 ثم أبو بكر فى الدقيقة 88، لينهى الأسود مغامرة الفراعنة في بطولة الجابون، وينتزعون اللقب الخامس لهم.

استقبال رئاسي بالمطار

وصلت بعثة المنتخب المصري، صباح الإثنين، عائدة من الجابون، بعد خسارة اللقب الثامن أمام أسود الكاميرون، حيث كان على رأس مستقبليهم بالمطار، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه السيسي خالص التهنئة إلى لاعبي المنتخب المصري وجهازه الفني على أدائهم المُشرف بالبطولة الإفريقية، وما أبدوه خلال المباريات من إصرار وعزيمة ومثابرة حازت على احترام الشعب المصري بأكمله، مضيفاً أن لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية ومحلاً للثقة التي وضعها فيهم الشعب.