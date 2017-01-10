فيديو| تشكيل الحكومة المغربية تنتظر «تحكيم» الملك

رؤية – محمد عبدالله

الرباط – “انتهى الكلام”.. بهذه العبارة وضع رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبدالإله بن كيران، أو هكذا يبدو حداً للمشاورات السياسية بشأن الحكومة الجديدة في رسالة إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بعد أكثر من ثلاثة أشهر جرت خلالها العديد من المشاورات والمفاوضات بين الحزب الفائز بنتائج الانتخابات الأخيرة «العدالة والتنمية» والأحزاب الأخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة، دون التوصل إلى اتفاق.

حديث بن كيران يفتح المجال أمام “تحكيم” ملكي لا محالة حتى لا تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة مؤسساتية خاصة وأن العاهل المغربي يظل متشبثاً بالتنفيذ الحرفي لمقتضيات الدستور، وحتى يتفادى المغرب أزمة هو في غنى عنها، قد تنعكس سلبا على تطلعاته الدبلوماسية وعودته للاتحاد الأفريقي. التدخل الملكي إما بجمع الفرقاء لطاولة الحوار والاتفاق على تشكيل الحكومة أو الدعوة إلى انتخابات “سابقة لأوانها” كما يصفها رئيس مركز هيسبريس للدراسات والإعلام، أشرف الطريبق.

بدوره، اتهم المحلل السياسي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، طارق تلاتي، تياراً في حزب «العدالة والتنمية» بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، والوصول إلى مرحلة التأزم الآن.

ولفت تلاتي إلى أن “البلاغ” الكتابي الذي خطتّه الأحزاب الأربعة، كشف عدم صحة التصريحات الشفهية التي خرجت في أعقاب مفاوضات حزب العدالة والتنمية عن سير المفاوضات، متسائلاً لماذا لم يتم تشكيل الحكومة حتى الآن رغم تصريحات بن كيران في وقت سابق بقدرة حزبه على تشكيل الحكومة.

وأوضح رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن هناك تياراً داخل الحزب يعارض سياسات بن كيران في تشكيل الحكومة.

وعلى الجانب الآخر، يرى الأكاديمي المغربي، رشيد الجرموني، أن هناك مؤامرة وراء فشل جهود تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة “سرقة” فوز العدالة والتنمية في الانتخابات على حد قوله.

ولفت إلى تعبير حزب «الاستقلال» عن احترامه لقراره السيادي وعدم التفاته لدعوة بعض الأحزاب بعدم الدخول في الحكومة الجديدة.