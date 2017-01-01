فيديو جديد للحظة الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول

رؤية – أشرف شعبان

أنقرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر لحظة الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول فجر اليوم الأحد.

وبحسب الفيديو الجديد الذي رصدته كاميرات المراقبة من داخل الملهى، فقد شوهد الملثم وهو يطلق النار من مسافة قريبة على المواطنين، مما أدى لإصابة العديد منهم.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، قد أعلن، صباح الأحد، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه. وقالت الداخلية التركية فيما بعد إن ثمة مواطنين عربا ضمن ضحايا هجوم اسطنبول.

فيديو جديد للحظة الهجوم على الملهى الليلي فى #اسطنبول فجر اليوم pic.twitter.com/Y9zDPNOn0B — صحيفة الإرادة (@AleradaNews) January 1, 2017