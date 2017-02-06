فيديو جديد يكذب ادعاء الحوثيين بشأن إغراق الفرقاطة السعودية

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الرياض – بثت كاميرا مثبتة على الفرقاطة السعودية مقطع فيديو للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية «المدينة»، الأسبوع الماضي أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر قبالة اليمن.

وكذب الفيديو الذي نشرته فضائية «العربية»، إدعاء الحوثيين بأن الهجوم على الفرقاطة السعودية، تم بصاروخ موجه.

ويظهر الفيديو، زورقًا انتحاريا اقترب من الفرقاطة وتسبب فى تدميرها ما يكذب ما زعمته المليشيات الحوثية بأن الهجوم كان بصاروخ موجه.

من المعروف أن الفرقاطة السعودية «المدينة»، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة أمس الأحد، بعدما تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.