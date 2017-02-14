فيديو | «جنون العظمة» يهدد عرش ترامب!

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – قبيل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وخلال احتدام الحملة الإنتخابية التي سبقت عملية التصويت، وبإجماع أكثر من ألف طبيب نفسي، قالوا وقتها إن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس لأنه يعاني من اعتلالات حادة في الشخصية، تتضمن جنون العظمة، والتكلف السلوكي، ورسم صورة متضخمة للذات. حتى أن أحد الأطباء وصفه بـ«المعتوه الخطر»، وسط اعتراض أصحاب المهنة على أخلاقية تقييم المرشحين عن بُعد.

بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا، ومع استمرار موجة التصريحات – غير المسؤولة – سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الجديدة لأمريكا وحديثه عن الجدار العازل مع المكسيك أو تصريحاته وقراراته بمنع دخول مسلمي 7 دول لأمريكا، أو السياسات الداخلية التي يعتزم تنفيذها بعد انتخابه رئيساً. الأمر الذي دعا النائب الديمقراطي، تيد ليو، إلى اعتزامه تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يلزم البيت الأبيض بتوظيف طبيب نفسي “بسبب القلق الذي ينتابه وآخرون حول الصحة العقلية لدونالد ترامب” مشيراً إلى أن ترامب يعاني من مشاكل في صحته العقلية.

وأشار ليو إلى أن الكونغرس تبنى عام 1928 قانونا ألزم البيت الأبيض بتعيين طبيب عام (غير أخصائي) فيه، وكان من المفترض أن يشمل بنداً يقضي أيضا بتوظيف طبيب نفسي، لكن الأمر عطل بسبب ربطه حينها بالمرض العقلي. وأشار النائب الديمقراطي إلى أنه يشعر بقلق من التصرفات الغريبة للرئيس لدونالد ترامب.

واعتبر النائب ليو “أن النقطة المثيرة للقلق الأكبر تتمثل في أن ترامب منفصل تماما عن الواقع”، موضحا أن الرئيس “كان بإمكانه أن يتحدث، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المنصب، عن فرص العمل أو الرعاية الصحية، لكنه تحدث عن حجم الحشد (الذي كان يتابع مراسيم أدائه اليمين الدستورية)، وثم كذب عن هذا الموضوع”.

وصف ترامب بالمريض النفسي، لم يأت من فراغ، فمواقف الرجل وتصريحاته العلنية، هي من أدت إلى ظهور أصوات تطالب بتعيين طبيب نفسي له إنطلاقا من أن الصحة النفسية للرئيس لا تقل عن صحته البدنية. ترامب وخلال احتدام معركته الانتخابية أمام منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون وصفها بأنها «مضطربة نفسياً» و«معتوهة». وبلغ استهجان الشارع الأمريكي منتهاه من تصريحات ترامب وأفعاله، بعد واقعة صحفي الـ«سي إن إن» الشهيرة وفي أول مؤتمر صحفي بعد إعلان نتائج الانتخابات لصالحه، والتي وصف فيها الصحفي بـ”الوقح” وبأنه يعمل لدى مؤسسة سيئة السمعة – على حد قوله.

يرى نادر ياغي، أستاذ علم النفس وتحليل الشخصية، أن ترامب مريض بـ”النرجسية”، وعلاماتها واضحة في لغة الجسد ونبرة الصوت. وأشار إلى أن ترامب يسعى نفسيًّا إلى التحكم، لا إلى الحكم، وأن لديه مشكلة تتعلق بالرغبة في التحكم في العالم، وقراراته تكون نتيجة حالة نفسية غير طبيعية

الغرور أيضاً إحدى صفات ترامب، وحتماً كلما زاد الغرور زاد احتمال ارتكاب الأخطاء على حد قول ياغي، مستدلاً بذلك على شغف ترامب الواضح بإظهار توقيعه على أي قرار يتخذه أمام الكاميرات وعدسات المصورين. وتوقع ياغي أن تشهد المرحلة المقبلة “أفكاراً سحرية” وكلمات “استفزازية” للطرف الآخر، الهدف منها إظهار أنه أكثر قوة.

بل ذهب ياغي إلى تشبيه “ترامب” بـ “طفل الحضانة” متناسياً الاتيكيت المتعارف عليه، وهو ما ظهر في عدة مواقف جمعته وزوجته ميلانيا، وهو ما يؤشر إلى أن ترامب سيكون مادة خصبة لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في الكونغرس الأمريكي، ترى هي الآخرى أنه ينبغي خضوع ترامب لاختبار عقلي قائلة “من المثير للشغف أن رئيس لجنة الرقابة في الكونجرس جيسون تشافيتز، صرح للـ«واشنطن بوست» أنه يدرس مشروع قانون فحواه أنك إذا كان لك أن تضع يديك على شفرة السلاح النووي فربما علينا التأكد من حالتك الذهينة.. دعونا ننتظر طرح هذا المشروع”.