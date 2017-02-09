فيديو..سيدة مصرية تطلق مبادرة تعدد الزوجات

رؤية – هالة عبدالرحمن

القاهرة – أكدت رانيا هاشم صاحبة دعوى تعدد الزوجات للرجال، أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للمطلقات والأرامل، لذلك أصدرت كتابًا بجانب المبادرة؛ للانتصار لتعدد الزوجات لمنح الرجل واجباته الشرعية.

وأوضحت أن الشرع حلل للزوج اربع زوجات بشرط وجود العدل والقدرة وتحين الحكم الرشعي لحل أزمة المطلقات والأرامل لحل مشاكل العنوسة.

وأشارت إلى أن أغلب الشباب يرفض الزواج من المطلقات؛ على الرغم من أنه يميل إليها، ولكن المجتمع والثقافة تمنعه من أن يتزوج المرة الأولى له من مطلقة؛ لذا لابد من إتاحة الزواج مرة أخري ليتمكن من الزواج ممن يريد.