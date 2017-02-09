فيديو مؤثر.. عجوز: ابني طردني من بيته لما جالي السرطان

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القاهرة – بكت سيدة خلال اتصال بالدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، بحرقة، مستغيثة به بعدما خدعها ابنها، وباع شقتها، ثم طردها من منزله. بحسب ما قالت.

وأكدت السيدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اسأل أزهري» على قناة «LTC»: “توفي زوجي وترك لي ولدين صغيرين، شاء الله أن يتوفى أحدهما، وبقي الآخر. خدمت في البيوت لأربيه، وبعدما زوجته، خدعتني زوجته، وترجتني للانتقال للعيش معهما”.

وأضافت السيدة: «جعلني أبيع شقتي، وعندما أصبت بالسرطان، خيرته زوجته بيني وبينها، فطردني من الشقة، وأنا أبكي وقعت على السلم، رجلي اتكسرت، وأنا تبرأت منه، وغاضبة عليه».

ورد عليها “وهدان” طالبا منها ترك رقم هاتفها، ووعدها التكفل بجميع احتياجاتها.