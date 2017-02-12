فيديو نادر.. دعاء ولي الدين الأخير قبل وفاته

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القاهرة – أعاد نشطاء التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نادر للفنان الراحل علاء ولي الدين وهو يردد دعاء محببا إلى قلبه خلال استضافته في احد برامج التوك شو.

وبحسب الفيديو المتداول، تضمن الدعاء: «اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة يعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر لوجهك الكريم».

وعلق الفنان شريف منير الذي نشر الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: «الله يرحمه ويحسن إليه دايما حاضر بينا وعمره ما غاب».

من المعروف أن الفنان علاء ولي الدين فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عاما والذي وافق آنذاك أول آيام عيد الاضحي ووافته المنية قبل ان ينهي تصوير فيلمه الأخير عربي تعريفة لحازم الحديدي.