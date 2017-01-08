«فيسبوك» يعيد إغلاق حسابات فلسطينية بناء على طلب الاحتلال

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القدس المحتلة – أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مصادقة برلمان الاحتلال، بالقراءة الأولى على قانون يسمح بموجبه لمحاكم الاحتلال بإزالة وحذف مضامين عن مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتبرها الاحتلال “تحريضية”، والسماح باعتقال نشطاء الـ “فيسبوك” الفلسطينيين.

وأغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الجمعة، حسابات عدد من النشطاء الفلسطينيين، ووصل عدد الحسابات والصفحات ما يزيد عن 200 صفحة وحساب لنشطاء وإعلاميين فلسطينيين، تزامنا مع التفاعل الكبير مع الحملة التي أطلقها نشطاء فلسطينيون للتغريد على هاشتاغ #كن_مثل_عياش بمناسبة الذكرى الـ21 لاستشهاد المهندس يحيى عياش.

وقال المنتدى الإعلامي في بيان صحفي له، إنه يراقب بقلق شديد تصاعد إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية بحق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم، ونقل جرائم الاحتلال للعالم، والتي كان آخرها المصادقة على قانون “الفيسبوك.

وأشار المنتدى إلى أن حكومة الاحتلال قدمت قانونًا يخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية بحذف وشطب ما يعتبره القانون “مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل”، والعمل على استصدار أوامر من المحاكم الإسرائيلية بإغلاق الصفحات وتقديم أصحابها للمحاكمة.

واعتبر المنتدى، القرار الإسرائيلي بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا للإجراءات القمعية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها قوات الاحتلال في محاولة منها لإرهاب الأصوات الحرة التي تفضح جرائمها أمام الرأي العام المحلي والدولي.

كما استنكر حملة التحريض الإسرائيلية، مستغربًا في الوقت ذاته من استجابة إدارة “فيسبوك” للقرارات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال مؤخرا، “والتي تؤشر إلى ازدواجية المعايير لدى شبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع وسائل الإعلام”.