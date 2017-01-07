في أوروبا.. الثلوج تغطي بولندا وإيطاليا وإسطنبول ونافورة الفاتيكان تتجمد

رؤية – أشرف شعبان

اجتاحت معظم دول أوروبا وأسيا موجات شديدة البرودة، حيث تساقطت الثلوج في معظم الدول الأوروبية والأسيوية، وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وفاة أكثر من 70 شخصا، فضلا عن نزوح البعض الآخر هربا من منازلهم.

روسيا

شهدت موسكو صقيعا لم تشهده قبل 120 عاما، وذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» أنَّ درجات الحرارة تراجعت ليلًا إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو مستوى الخطر ” البرتقالي” بسبب البرد الشديد جدا في يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفرضت المستوى “الأصفر” للخطر في مقاطعات أخرى من الدائرة الفيدرالية الوسطى (غرب القسم الأوروبي من روسيا ) حيث حدة البرد أقل بقليل من منطقة العاصمة موسكو. وحذرت السلطات من احتمال أن تسبب موجة البرد كوارث طبيعية في المنطقة.

بولندا

وفي بولندا بلغت درجات الحرارة 20 – 30 درجة مئوية تحت الصفر، وقتل 12شخصا من البرد خلال اليومين الماضيين، وكثفت سلطات الأمن جهودها بحثا عن المشردين.

وأعلن المركز الحكومي للأمن الوطني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في نهاية الأسبوع، إذ يتوقع أن تتدنى درجات الحرارة أكثر خلال الأيام المقبلة.

إيطاليا

وفي إيطاليا، والتي شهدت تساقط كميات كبيرة من الثلوج، حيث تراجعت درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية، الأمر الذي أدى إلى وفاة سبعة أشخاص على الأقل في الساعات الـ48 الأخيرة، دون مأوى، حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فقد غطت الثلوج معظم المدن الإيطالية وأدت لغلق مطارا باري وبرينديزي وإلغاء عدة رحلات.

كما أدت هذه الموجة إلى خلق صعوبات كبيرة في حركة الملاحة البحرية في شبه الجزيرة الإيطالية.

وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات الإيطالية، فإن خمسة من المتوفين هم مشردون، بينهم بولنديان، رغم التدابير التي اتخذت لاستقبالهم الاسبوع الماضي قبل وصول موجة البرد.

الفاتيكان

وفي الفاتيكان، تجمدت مياه نافورة ساحة القديس بطرس بفعل الصقيع والبرد الشديد لتخلق منظر جمالي وصورة نادرة نالت إعجاب الزوار.

تركيا

شهدت أسطنبول عاصفة ثلجية تسببت في عرقلة حركة السير والمواصلات، كما أثرت الثلوج بشكل كبير على حركة النقل الجوي في مطار أتاتورك وصبيحة جوشان، حيث تم إلغاء 500 رحلة على الأقل في يومين، كما توقفت حركة الملاحة على مضيق البوسفور.

سويسرا

وفي سويسرا، بلغت درجات الحرارة في دافوس 19 درجة مئوية تحت الصفر، وفي برن “وسط” 15,5 درجة مئوية تحت الصفر.

فرنسا

أما في فرنسا، فقد تراجعت درجات الحرارة ليلًا في باريس، وتراوحت بين 3 و11 درجة مئوية تحت الصفر. ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد، كتل هوائية قطبية أتت من سكندينافيا على أوروبا الوسطى.

ألمانيا

وشهدت ألمانيا ليلتها الأكثر صقيعًا مع تسجيل 26 درجة مئوية تحت الصفر في مدينتين بافاريتين “جنوب” و25 درجة مئوية تحت الصفر في أوبرستدورف “جنوب شرق”، في حين تراجعت الحرارة في برلين إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.