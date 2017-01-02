في إصدار جديد.. «داعش» يصف أردوغان بـ«الطاغوت الأتاتوركي»

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أنقرة – بثت وكالة محسوبة على تنظيم “داعش”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلما جديدا حرض التنظيم فيه بشدة على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ”الطاغوت الأتاتوركي”.

وهاجم التنظيم دور تركيا فيما سماه “تسليم حلب” بالتنسيق مع روسيا وإيران.

وشن التنظيم عمليات عدة في تركيا، كان آخرها الهجوم الذي نفذه مسلح وأودى بحياة 39 شخصا من جنسيات مختلفة بينما كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في اسطنبول.

ووصف الفيلم، ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم “جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) أبو محمد الجولاني، بالخائن والعميل لصالح الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ”الصحوات”، وفقا لـ«روسيا اليوك».