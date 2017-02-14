في «الفلانتين».. للحبِ معانٍ أخرى

إعداد – حسام السبكي

يحتفل العام، اليوم الثلاثاء، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير، وذلك في كل عام بما يُسمى بـ “عيد الحب” أو المعروف بالإنجليزية “الفلانتين”، أو “ Valentine Day “، وهو يأخذ أشكالًا عديدة حسب الطقوس المتبعة في كل دول من دول العالم، فهو في مصر يكتسي باللون الأحمر، ممثلًا في الزهور والقلوب إلى جانب الملابس، والهدايا المختلفة التي تحمل طابع “عيد الحب”، إضافة إلى عددٍ من الأنشطة الترفيهية الهادفة للاستمتاع بمناسبة عيد الحب بكافة الأشكال والصور.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للاحتفالات بتلك المناسبة على مستوى العالم، بتلك الطقوس المختلفة، فإن هناك نماذج في الدين الإسلامي للحب، والذي ليس له زمان أو توقيت محدد للاحتفال به.

* الحب في القرآن *

فالله سبحانه جل في علاه، له من الأسماء تسعٌ وتسعون اسمًا، من بينهم اسم “الودود”، وهي تحمل معاني المحبة لخلقه وعباده، فالله سبحانه وتعالى هو المحب الرحيم بعباده وجميع خلقه.

وقد جعل الله تعالى محبته ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الحب وأرقاها وأكثرها أجراً، وأوجبها على المسلم، وجعل طاعته بمحبته، حيث قال تعالى: «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإِخواِنكم وأَزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وَتجَارَة تخشون كسادها ومساكن تَرضونها أَحب إِلَيكم من الله وِرسوله وِجِهَادٍ في سبيِله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين»- 24 التوبة.

ومن الآيات التي ذكر الله فيها معاني المحبة، قوله تعالى: “ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله” – 165 البقرة، وهي تؤكد أن المؤمنين بالله حقًا هم الذين لا يساوون بين حب الله وحب البشر أو المال، ولا يجعلون لله في هذا ندًا ولا شبيهًا ولا نظيرًا.

كما مدح الله جلا وعلا في السورة ذاته صفة “الاحسان” في سلوكيات المؤمنين، فقال تعالى: “وأحسنوا إن الله يحب المحسنين” – 195 البقرة.

وأكد المولى عزوجل أيضًا، على محبته للتوابين الأوابين المستغفرين، وللمتطهرين المقبلين على الطاعة في كل أوقات حياتهم، فقال: “إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين” – 222 البقرة.

واستحسن المولى عزوجل في كتابه العزيز صفة من أهم الصفات في المؤمن الحق، ألا وهي التقوى في القول والعمل والوفاء بالعهود فقال: “بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين” 76 آل عمران.

وجعل الله “الصبر” أيضًا من أهم الأمور المقربة إلى حبه جل وعلا، فقال: “والله يحب الصابرين” – 146 آل عمران.

كما تحدث الله تعالى في قرآنه عن صفة التوكل والاستعانة به وحده، وأثنى على من يتوكل عليه حين قال: “فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين” – 159 آل عمران.

الجهاد في سبيل الله، وكم تحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام، وخط الدفاع الأول عنه من أعدائه، فقد ذكره الله جل في علاه، واعتبره أحد مسوغات الحب له، فقال: “إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص” – 4 الصف.

كما جعل الله تعالى الهداية إلى الحق والخير، نتيجة مترتبة على محبته، وقد أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: “إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين” – 56 القصص.

* الحب في السنة النبوية *

لم يختلف مجال وأنواع الحب الذي ذُكرت في القرآن الكريم، عنها في السنة النبوية المُطهرة، فقد اتفقت في أغلب معانيها مع ما ورد في كتاب الله المجيد.

ففي حب الله، عن أَنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثَلاثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ من كان الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله منه كما يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ )، وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ الله تَعَالَى في ظِلِّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عليه وَتَفَرَّقَا عليه وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقال إني أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)، وعن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ اللَّهَ يقول يوم الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي يوم لا ظِلَّ إلا ظِلِّي ).

وفي جانب حب الله لعباده، قال صلوات ربي وتسليماته عليه، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا أَحَبَّ الله الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ له الْقَبُولُ في الأرض )، وقال أيضًا:( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ )، عن أبي هُرَيْرَةَ قال :قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ اللَّهَ قال من عَادَى لي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وما تَقَرَّبَ إلي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلي مِمَّا افْتَرَضْتُ عليه وما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلي بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وما تَرَدَّدْتُ عن شَيْءٍ أنا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وأنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)، عن أَنَسٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مع عِظَمِ الْبَلاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إذا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ فَمَنْ رضى فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ).

وعن أحب الأعمال إلى الله، عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟قال أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ )، عن عبد اللَّهِ بن مسعود قال: سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ ؟ قال الصَّلاةُ على وَقْتِهَا قال ثُمَّ أَيٌّ قال ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قال ثُمَّ أَيٌّ قال الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ قال حدثني بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ).

وفي الكلام الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، قال: عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ قال:قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( أَحَبُّ الْكَلامِ إلى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إِلَهَ إلا الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت)، عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( ألا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلامِ إلى اللَّهِ قلت يا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلامِ إلى اللَّهِ فقال: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلامِ إلى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ )، عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 🙁 كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ على اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ في الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرحمن سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ )، عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إِلَهَ إلا الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إلي مِمَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ ).

وعن أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إلى اللَّهِ عبد اللَّهِ وَعَبْدُ الرحمن).

وفي جانب حب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال جاء رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟قال وما أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟ قال حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قال فَإِنَّكَ مع من أَحْبَبْتَ …. ).

وفي مجال تقديم حب رسول الله على من سواه من البشر، عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( لا يُؤْمِنُ أحدكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

وفي محبة النبي لصحابته الكرام، عن عبد اللَّهِ بن شَقِيقٍ قال قلت لِعَائِشَةَ أَيُّ أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان أَحَبَّ إلى رسول اللَّهِ قالت: أبو بَكْرٍ قلت ثُمَّ من قالت عُمَرُ قلت ثُمَّ من قالت ثُمَّ أبو عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ قلت ثُمَّ من قال فَسَكَتَتْ ).

وعن حب النبي للسيدة خديجة، عن عَائِشَةَ قالت ما غِرْتُ على نِسَاءِ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خَدِيجَةَ وَإِنِّي لم أُدْرِكْهَا قالت: وكان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا ذَبَحَ الشَّاةَ فيقول أَرْسِلُوا بها إلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ قالت فَأَغْضَبْتُهُ يَوْماً فقلت خَدِيجَةَ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إني قد رُزِقْتُ حُبَّهَا).

وعن حبه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بن الخطاب وعائشة، عن عَمْرُو بن الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ على جَيْشِ ذَاتِ السُّلاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فقلت أَيُّ الناس أَحَبُّ إِلَيْكَ قال عَائِشَةُ فقلت من الرِّجَالِ فقال أَبُوهَا قلت ثُمَّ من قال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً.

* الحب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم *

على الرغم من انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الدعوة إلى دين الله عزوجل، وما فيه من أعباء، إلى جانب الجهاد في سبيل الله، والعمل على تدبير احتياجات بيته، فلم يشغل هذا كله النبي صلوات ربي وتسليماته عليه عن إبداء مشاعر الحب والحنان على زوجاته وأبناءه.

وفي هذا نكتفي بذكر قصتين من قصص محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وهم خديجة وعائشة، فمن مناقب محبة النبي لخديجة أنه أحبه على سائر نسائه، وأكرمه كرمًا شديدًا، ومن كرامته عليها، أنه لم يتزوج إمرأة قبلها، ولم يتزوج أيضًا عليها، فلما قضت نحبها حزن لفقدها وكان كثير الذكر لها بعد موتها، يستغفر لها ويثني عليها، لدرجة أن نار الغيرة كانت تؤج في قلب عائشة.

ومن غيرة السيدة عائشة على السيدة خديجة، حتى بعد وفاتها أنها قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناءٍ عليها واستغفارٍ لها ، فذكرها يوما ، فحملتني الغَيرة ، فقلت : لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت : فرأيته غضب غضبا . أُسْقِطْتُ في خلدي وقلت في نفسي : اللهم إنْ أذهبتَ غضبَ رسولك عنّشي لم أعُدْ أذكرها بسوء، فلما رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – ما لقيت، قال : كيف قلت ؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس ، وآوتني إذ رفضني الناس، ورُزِقْتُ منها الولد وحُرِمْتُمُوه منِّي قالت : فغدا وراح عليَّ بها شهرا و في رواية اخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيباً عائشة : ( هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها، لا والله ما أبدلني الله خيراً منها)

كما قالت عائشة رضي الله عنها: و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- لها ، وربما يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة ، فربما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة ، فيقول : إنها كانت و كانت ، و كان لي منها ولد و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهش و يبش لهالة بنت خويلد أخت خديجة إذا سمع صوتها بعد موت اختها ، روى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ن فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ، فقال : اللهم هالة ، قالت : فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها ، فتذكر خديجة بذلك. فارتاع لذلك أي تغير ، و من بعض الروايات ارتاح بإلحاء المهملة ، أي اهتز لذلك سروراً ).

أما عن حب النبي للسيدة عائشة فالأمثلة الدالة عليه كثيرة، ونذكر منها ما روي أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، فقال لأصحابه: (تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم (زاد وزني) فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟! فقال: لتفعلن، فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة) رواه أبو داود.

وفي مرضه – صلى الله عليه وسلم – الذي مات فيه، كان من حبه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه كان يسأل نساءه: (أين أنا غدًا؟)، ففهمن أنه يريد يوم عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن من نعم الله علىَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوفي في بيتي وفي يومي وبين سَحْرِي ونَحْرِي (على صدري)، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمرَّه (استاك به) رواه البخاري.