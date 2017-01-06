في حملة ليلية بمساعدة أمريكية.. مكافحة الإرهاب العراقية تتقدم بالموصل

رؤية

بغداد- قال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، إن قوات مكافحة الإرهاب حققت تقدما أمام مقاتلي تنظيم داعش في شرق الموصل في أول حملة ليلية تنفذها بالمدينة وذلك في إطار عملية مدعومة من الولايات المتحدة يقول مسؤولون إنها تكتسب زخما.

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث صباح النعمان إن قوات مكافحة الإرهاب تقدمت عبر أحد فروع نهر دجلة بعد منتصف ليل الخميس بقليل وأخرجت مقاتلي داعش من حي المثنى.

وأضاف أن القوات استخدمت معدات خاصة ولجأت إلى عنصر المباغتة إذ أن الخصم لم يكن يتوقع عملية في الليل لأن كل الحملات السابقة كانت نهارا.

وقال إن طائرات التحالف الأمريكي نفذت 19 ضربة جوية دعما للحملة التي سقط فيها عشرات المتشددين قتلى.