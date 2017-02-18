في ذكراها السادسة.. مواقع التواصل تحتفل وتروي فصول ثورة 17 فبراير الليبية

إعداد – حسام السبكي

مع دخول الثورة الليبية، التي قامت في بلاد “المختار”، ضد الرئيس الراحل “معمر القذافي”، عامها السادس، ومع اشتداد الأزمة في البلاد، بين أطراف النزاع، الممثلين في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية ورئيسها فايز السراج من جهة، وبين البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة أخرى، يستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس معمر القذافي الذي استمر في سدة الحكم طيلة أربع وثلاثون عامًا، قبل أن ينتفض الشعب في السابع عشر من فبراير، في مظاهرات سلمية تطالب بالإطاحة بحكم القذافي في ليبيا، وقبل أن تتحول إلى ثورة مُسلحة، يدعمها التحالف الدولي، والتي انتهت بمقتل مُعمر القذافي واعتقال نجله سيف الإسلام في وقتٍ لاحق، وتحول البلاد إلى حُكم مدني، زعزعته الخلافات والانقسامات، التي لا تزال تعاني منها البلاد حتى الآن.

* مراحل الثورة الليبية “تسلسل زمني” *

وعلى مدار الشهور الست من عمر الثورة الليبية، نستذكر أهم مراحل الثورة وردود أفعال الثوار والجماهير الليبية التفاعلية معها.

فقد كانت الإعداد المبدئي للثورة الليبية في يوم 14 فبراير من خلال بيانٍ أصدره 213 شخصية سياسية وحقوقية ليبية، طالبوا خلالها بضرورة تنحي الزعيم الليبي “معمر القذافي، مؤكدين في ذلك على حق الشعب الليبي الأصيل في التعبير عن رأيه وفقًا للأعراف الدولية بكافة الوسائل السلمية، ودونما أي تدخل أو مضايقات لإرهاب المواطنين من قبل النظام والأمن.

إلا أنه، ومع إنطلاق الشرارة الأولى للتظاهرات في 15 فبراير، فيما سُمي بـ “يوم غضب”، تمت الدعوة إليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، لتنظيم احتجاجات في مدينة بنغازي، والتي توصف بأنها العاصمة الثانية بعد طرابلس، وذلك إثر تفريق قوات الأمن بشكل عنيف لاعتصامٍ نظمته قوى المعارضة في بنغازي، وكان الهدف من الاعتصام المطالبة بالإفراج عن 110 سجينًا سياسيًا، إلا أن التعامل العنيف من قبل الشرطة، أشعل الغضب في قلوب الليبيين، لتتحول المدينة بعد ذلك لأيقونة للثورة الليبية.

لم يتغير الحال كثيرًا في اليوم التالي، فاشتدت المواجهات يوم 16 فبراير، وذلك خلال مواجهة الأمن مدعومة بمجموعات وصفت بـ “المرتزقة” للمتظاهرين، وذلك بالرصاص الحي المباشر، خلال احتجاجات شهدتها مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وأجدابيا.

وفي يوم 17 فبراير، ازداد قمع قوات الأمن الليبية بشكل أكبر للتظاهرات والاحتجاجات، وكانت مدينة بنغازي صاحبة النصيب الأكبر في المواجهات العنيفة، والتي شهدت سقوط المزيد من القتلى، إلى جانب لجوء النظام الليبي لاستخدام “المرتزقة” الأجانب للتصدي للاحتجاجات المتزايدة.

وخلال يومي 18 و 19 فبراير، اتسعة رقعة التظاهرات، لتضم مدن جديدة في مختلف أنحاء البلاد، يضر على إثرها بعض المسؤولين الليبيين لتقديم استقالتهم، احتجاجًا على العنف المفرط للشرطة في مواجهات الاحتجاجات السلمية، لتصل إلى قلب العاصمة طرابلس، وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الدولية المعروفة “هيومان رايتس ووتش”، اقتراب أعداد القتلى خلال خمسة أيام فقط من الثورة من المئة قتيل.

وفي يوم 20 فبراير، تمكن المتظاهرون من طرد قوات الأمن بعد عدة انشقاقات في صفوفها، وانضمام بعضهم إلى الثوار، والسيطرة بشكلٍ كاملٍ على مدينة بنغازي، فيما خرج سيف الإسلام نجل القذافي في الإعلام ليعلن تمسك والده بالسلطة، والقتال “حتى آخر رجل وحتى آخر طلقة” على حد وصفه، ويحذر من انحدار البلاد نحو الحرب الأهلية، قبل أن يتقدم في اليوم التالي 21 فبراير مسؤولون جدد في الحكومة الليبية باستقالاتهم، على رأسهم وزير العدل السابق “مصطفى عبد الجليل”، ووزير شؤون الهجرة “على الريشي، ومندوبا ليبيا في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وسفراء ليبيا في الصين وبريطانيا والهند وأندونيسيا وبنجلاديش وبولندا.

وفي 22 فبراير يخرج الزعيم الليبي معمر القذافي، في خطاب تلفزيوني مطول، ينفي فيها شائعات هروبه إلى فنزويلا، قبل أن يتسع مجال الاستقالات ليشمل وزير الداخلية “عبد الفتاح العبيدي” الذي أعلن انضمامه للثوار، وخلال الأيام ما بين 23 إلى 25 فبراير، دخلت الاحتجاجات إلى مدن الشرق الليبي، مثل طبرق والبيضاء ودرنة وأجدابيا، لتنضم إلى بنغازي، وتشكل جبهة شرقية قوية في مواجهة العاصمة طرابلس والجهة الغربية، ليتهم القذافي “القاعدة” بالوقوف ورائها.

رد الفعل الدولي لم يتأخر طويلًا، فمع حلول اليوم العشر من بدء الاحتجاجات، أعلنت الأمم المتحدة سقوط قرابة 1000 قتيل في التظاهرات، والرئيس الأمريكي السابق يأمر بتجميد أصول الزعيم الليبي، وفي يوم 26 فبراير يقرر مجلس الأمن فرض عقوباتٍ على نظام القذافي، تشمل حظر بيع السلاح لليبيا، وتجميد أصول أركان النظام، ومنع بعضهم من السفر، كما يُعلن الثوار تشكيل أو مجلس ممثلٍ لهم برئاسة وزير العدل المستقيل “مصطفى عبد الجليل”، وبعد يومين يحزو الاتحاد الأوروبي حذو مجلس الأمن، ويحظر بيع الأسلحة للنظام الليبي، ويجمد أصولًا للزعيم الليبي وعددًا من أفراد عائلته.

واستمرارًا لردود الأفعال الدولية، فمع حلول الأول من مارس، الأمم المتحدة تقرر طرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان، وفي 7 مارس يبدأ الناتو طلعات للمراقبة الجوية للأجواء الليبية على مدار الساعة، وفي 10 مارس تعلن فرنسا الاعتراف رسميًا بـ “المجلس الوطني الانتقالي” ممثلًا شرعيًا ووحيدًا عن الشعب الليبي، ليقرر نظام القذافي مقاطعة فرنسا.

وفي 17 مارس، يصدر مجلس الأمن قرار بإنشاء منطقة حظر جوي فوق الأراضي الليبية، بهدف حماية المدنيين من غارات طائرات نظام القذافي، وقد امتنعت عن التصويت على القرار كلٌ من روسيا والصين والهند والبرازيل وألمانيا، وبعد يومين، انطلقت عملية عسكرية أطلق عليها اسم “فجر الأوديسة”، ضد نظام القذافي، بمشاركة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وفي 20 مارس يعلن القذافي استمراره في العناد السياسي ضد شعبه، ويؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة يمنحه الحق في الدفاع عن بلاده، ويعلن كذلك فتح مستودعات السلاح لتسليح كل طوائف الشعب الليبي.

وفي 24 مارس، أعلن حلف الناتو قبوله بقيادة العمليات العسكرية ضمن منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا، وبعدها بأربعة أيام تعلن قطر الاعتراف بالمجلس الوطني، لتصبح الثانية بعد فرنسا، والأولى عربيًا، وفي 30 مارس، يغادر “موسى كوسا” وزير الخارجية في نظام القذافي إلى بريطانيا، ليعلن من هناك استقالته.

أما شهر أبريل، فقد حمل بداية للتنازل والمرونة من قبل نظام القذافي، خاصة مع اشتداد ضربات الناتو الجوية، والثوار المتقدمون يومًا بعد الآخر على الأرض، ففي 6 أبريل، طالب القذافي نظيره باراك أوباما بوقف الحملة العسكرية الدولية، قبل أن يعلن في 10 و11 أبريل قبوله بالوساطة الأفريقية، التي رفضها الثوار لعدم نصها على رحيل القذافي وأسرته، وفي 29 أبريل وجه القذافي نداءً مباشرًا للناتو لوقف ضرباته، وبدء مفاوضات، متهمًا الحلف بقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية الليبية، وفي 30 أبريل يسقط “سيف العرب” نجل الزعيم الليبي غارة للناتو على منزله بطرابلس.

شهري مايو ويونيو على التوالي، حملا نقطة تحول في مسار الثورة الليبية، إذ تمكن الثوار في 11 مايو من السيطرة على مطار مصراتة، كما أعلن الناتو في الأول من يونيو تمديد عملياته في ليبيا، ووزير النفط الليبي “شكري غانم” يقدم استقالته، وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الإعداد لمرحلة “ما بعد القذافي في ليبيا”، وفي 27 يونيو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي 14 يوليو يدعو القذافي مناصريه للزحف نحو بنغازي لتحريرها على حد وصفه، ويؤكد عدم استعداده لمغادرة ليبيا، وخلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو، تنضم أمريكا وبريطانيا إلى صف فرنسا وقطر وتعترفان بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلًا شرعيًا ووحيدًا عن الشعب الليبي، وفي 28 يوليو يُعلن عن مقتل قائد الثوار “اللواء عبد الفتاح يونس” واثنين من مرافقيه قرب بنغازي.

شهر أغسطس، حمل في طياته النهاية السعيدة للثوار في ليبيا، فبعد أن أعلن “مصطفى عبد الجليل” حل المجلس الانتقالي في التاسع من هذا الشهر، أعلن الثوار سيطرتهم على مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس في 14 أغسطس، ليقطعوا بذلك اتصال النظام عن تونس وعن خارج ليبيا بشكلٍ كامل بعد سيطرتهم على المنطقة الشرقية، وفي اليوم التالي دعا القذافي أنصار لمقاومة زحف الثوار نحو طرابلس، ويتوعد الناتو بالهزيمة، وخلال الأيام من 16 إلى 21 أغسطس ينجح الثوار في السيطرة بشكل كامل على العاصمة طرابلس بعد تطويقها، والدعم الداخلي المتمثل في انتفاضة أحياء كفاشلوم وتاجوراء، والقذافي يلقي ثلاث خطابات أخيرة يدعو فيها للمقاومة، ورئيس المجلس الانتقالي “مصطفى عبد الجليل” يعلن اعتقال “سيف الإسلام القذافي” نجل الزعيم الليبي، قبل أن يتمكن من القبض على “معمر القذافي” في 20 أكتوبر، بمسقط رأسه في سرت، ويُقتل في وقتٍ لاحق، وتنتهي أسطورته للأبد من ليبيا.

* مظاهر الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير *

أما عن أهم مظاهر الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة الليبية، فنكتفي باستعراضها من خلال مشاركات رواد مواقع التواصل الاجتماعي التالية: