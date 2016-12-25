في عام «اللاإنسانية».. مواقف فريدة لن تنسى من الذاكرة

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 رؤية – مها عطاف

عام 2016، قد نطلق عليه عام «اللا إنسانية»، لما فيه من أحداث انتهكت العديد من حقوق الإنسان حول العالم، منها الحرب التي لا تهدأ في سوريا، والإرهاب الذي يضرب كل يوم مدينة تارة أجنبية وأخرى عربية، والعنصرية والاعتداءات ضد المسلمين في بورما، ولكن برغم كل ذلك، يظل هناك بريق من الأمل، ففي هذا التقرير نرصد لكم أشهر المواقف الإنسانية، الذي شهدها العالم خلال هذا العام، وتركت أثر كبير في نفوس الملايين حول العالم:

عامل نظافة بنجلاديشي، مقيم بالسعودية، يتلقى العديد من الهدايا من قبل السعوديين، بعد سخرية أحد الناشطين له، وانتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحدق النظر لنافذة عرض لمحل مجوهرات.

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الطفل الأمريكي «توماس مور» يبلغ من العمر 8 أعوام، قرر ألا يحلق شعره لمدة عامين، حتى يتمكن من التبرع به لأطفال مرضى السرطان.

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إنقاذ كلب بعد 10 أيام من زلزال إيطاليا.

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طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، تعلم الخياطة لعمل 800 دمى للأطفال المرضى.

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مسلمات يبكين على ضحايا حادث الكنيسة البطرسية في مصر.

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توقفت العداءة النيوزلاندية في سباق 5 آلاف متر، لمساعدة زميلتها الأمريكية بعد سقوطها، على النهوض مرة أخرى، وكانت تلك اللقطة أكثر اللحظات تأثيرًا في ريو 2016.

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معلمة أمريكية، تدعو تلاميذها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحضور حفل زفافها.

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أم تحلق شعرها من المنتصف كي يُشبه إبنتها، تضامنًا معها بعد ان أجرت عملية جراحية في المخ.

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رجل حول شاحنة قديمة إلى مكان لاستحمام المشرديين بالشوارع من أجل استعادة كرامتهم، والحفاظ على آدميتهم.

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رجل أنقذ 1000 كلب من مهرجان «يولين»، الذي يحتشد فيه الصينيون لأكل الكلاب.

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شرطي ألباني يرتدي ملابس الأبطال الخارقين كـ«سبايدر مان» و«باتمان»، ويفاجأ الأطفال المرضى في المستشفيات.

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ابتسامة طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، عند رؤية والدته لأول مرة، بعد ارتدائه نظارة صنعت خصيصًا له، نظرًا لمرضه النادر الذي يصيب طفل واحد بين 20 ألف طفل، والذي يؤثر على رؤيتهم بشكل سئ.

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قام الإمام التركي «عزيز محمود هوداي» بفتح باب المسجد، لحماية قطط الشوارع من برد الشتاء.

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قام رجل لا يبصر غير بعين واحدة، بشراء كلب ذو عين واحدة لا أحد يريده.

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التقاء نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، «ليونيل ميسي»، بالطفل الأفغاني «مرتزى أحمدي»، الذي اشتهر على الإنترنت بعد ارتدائه «كيس نايلون» مقلّما باللونين الأبيض والأزرق بشكل يبدو مشابها لبدلة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

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بطل العالم في الملاكمة «باني بسكاو»، قام ببناء 1000 منزل للفقراء في الفلبين .

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شاب سوري عرض نفسه للخطر، ولم يترك حلب السورية، من أجل العناية بقطط الشوارع.

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 طفل أمريكي يبلغ من العمر 6 سنوات يكتب رسالة لـ«أوباما»، يطلب منه إحضار الطفل السورى «عمران» للعيش معه.

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 امرأة دنماركية مقيمة في أفريقيا، أنقذت طفل نيجيري من الموت بعد تخلي عائلته عنه، بسبب اعتقادهم أنه ساحرًا.

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رجل دنماركي يصنع 3500 منزل للعصافير باستخدام الأخشاب الملونة، على مدار 7 أعوام.

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