في مثل هذا اليوم: إعدام 21 مصريًا في ليبيا ووفاة زكي رستم

إعداد – حسام السبكي
شهد الخامس عشر من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:
1908 – ميلاد الممثلة المصرية فاطمة رشدي:
1916 – ميلاد الممثل المصري محسن حسنين:
1921 – ميلاد الشاعر المصري مرسي جميل عزيز:
1926 – ميلاد الممثلة المصرية زمردة:
1942 – ميلاد الممثل المصري عبدالله مشرف:
1947 – وفاة مصطفى عبد الرازق، شيخ الجامع الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة:
1972 – وفاة الممثل المصري زكي رستم:
2000 – وفاة المغني المصري شفيق جلال:
2012 – وفاة الممثل المصري حاتم ذو الفقار:
2015 – تنظيم داعش يُعدم 21 مصريًّا قبطيًّا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية تُوجِّه غارات جويَّة لأهدافٍ تابعة للتنظيم سالِف الذِكر في ليبيا: