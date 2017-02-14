في مثل هذا اليوم: إعدام 21 مصريًا في ليبيا ووفاة زكي رستم

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حدث في مثل هذا اليوم

إعداد – حسام السبكي

شهد الخامس عشر من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

1908 – ميلاد الممثلة المصرية فاطمة رشدي:

فاطمة رشدي

1916 – ميلاد الممثل المصري محسن حسنين:

محسن حسنين

1921 – ميلاد الشاعر المصري مرسي جميل عزيز:

مرسي جميل عزيز
مرسي جميل عزيز

1926 – ميلاد الممثلة المصرية  زمردة:

زمردة

1942 –  ميلاد الممثل المصري عبدالله مشرف:

عبد الله مشرف

1947 – وفاة مصطفى عبد الرازق، شيخ الجامع الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

الشيخ مصطفى عبد الرازق

1972 – وفاة الممثل المصري زكي رستم:

زكي رستم

2000 – وفاة المغني المصري شفيق جلال:

شفيق جلال

2012 – وفاة الممثل المصري حاتم ذو الفقار:

حاتم ذو الفقار

2015 – تنظيم داعش يُعدم 21 مصريًّا قبطيًّا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية تُوجِّه غارات جويَّة لأهدافٍ تابعة للتنظيم سالِف الذِكر في ليبيا:

إعدام المصريين في ليبيا

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