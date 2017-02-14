في مثل هذا اليوم: إعدام 21 مصريًا في ليبيا ووفاة زكي رستم

إعداد – حسام السبكي

شهد الخامس عشر من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

1908 – ميلاد الممثلة المصرية فاطمة رشدي:

1916 – ميلاد الممثل المصري محسن حسنين:

1921 – ميلاد الشاعر المصري مرسي جميل عزيز:

1926 – ميلاد الممثلة المصرية زمردة:

1942 – ميلاد الممثل المصري عبدالله مشرف:

1947 – وفاة مصطفى عبد الرازق، شيخ الجامع الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

1972 – وفاة الممثل المصري زكي رستم:

2000 – وفاة المغني المصري شفيق جلال:

2012 – وفاة الممثل المصري حاتم ذو الفقار:

2015 – تنظيم داعش يُعدم 21 مصريًّا قبطيًّا من العاملين في ليبيا، والقوات المسلحة المصرية تُوجِّه غارات جويَّة لأهدافٍ تابعة للتنظيم سالِف الذِكر في ليبيا: