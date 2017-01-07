في مثل هذا اليوم: ميلاد «أبو ضحكة جنان» ووفاة الخديوي توفيق

حدث في مثل هذا اليوم
حدث في مثل هذا اليوم

إعداد – حسام السبكي

شهد السابع من شهر يناير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

 1892 – وفاة الخديوي توفيق سادس حكام مصر من الأسرة العلوية:

الخديوي توفيق
الخديوي توفيق

1898 – ميلاد الممثل المصري حسن فايق والملقب بـ “أبو ضحكة جنان”:

حسن فايق
حسن فايق

1921 – ميلاد الممثل المصري نظيم شعراوي:

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي

1924 – ميلاد الممثل المصري حمدي غيث:

حمدي غيث
حمدي غيث

1949 – ميلاد الممثل المصري أحمد حلاوة:

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

1966 – ميلاد المطرب والمغني المصري إيهاب توفيق:

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

1979 – ميلاد الممثلة المصرية رشا مهدي:

رشا مهدي
رشا مهدي

1980 – بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدًا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل:

مناحم بيجن والسادات
مناحم بيجن والسادات

1994 – وفاة الممثلة المصرية علية عبد المنعم:

علية عبد المنعم
علية عبد المنعم

2007 – وفاة الممثل المصري إيهاب نافع:

إيهاب نافع
إيهاب نافع

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