في مثل هذا اليوم: ميلاد «أبو ضحكة جنان» ووفاة الخديوي توفيق

إعداد – حسام السبكي

شهد السابع من شهر يناير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

1892 – وفاة الخديوي توفيق سادس حكام مصر من الأسرة العلوية:

1898 – ميلاد الممثل المصري حسن فايق والملقب بـ “أبو ضحكة جنان”:

1921 – ميلاد الممثل المصري نظيم شعراوي:

1924 – ميلاد الممثل المصري حمدي غيث:

1949 – ميلاد الممثل المصري أحمد حلاوة:

1966 – ميلاد المطرب والمغني المصري إيهاب توفيق:

1979 – ميلاد الممثلة المصرية رشا مهدي:

1980 – بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدًا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل:

1994 – وفاة الممثلة المصرية علية عبد المنعم:

2007 – وفاة الممثل المصري إيهاب نافع: