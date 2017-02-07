في مثل هذا اليوم: ميلاد شادية وسمير الاسكندراني ووقوع «أحداث الدفاع الجوي»

إعداد – حسام السبكي

شهد الثامن من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

1889- ميلاد المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي:

1933 – ميلاد الممثل المصري نصر سيف:

1934 – ميلاد الممثلة المصرية شادية:

1935 – ميلاد الممثل المصري عثمان محمد علي:

1935 – ميلاد الممثلة المصرية نادية رفيق:

1938 – ميلاد المطرب المصري سمير الإسكندراني:

1939 – ميلاد لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الكابتن طه إسماعيل:

1945 – ميلاد الممثل المصري يوسف فوزي:

1951 – ميلاد الممثل المصري حسين الإمام:

2015 – مقتل 22 مشجعاً من فريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن، والمعروفة إعلاميًا باسم “أحداث الدفاع الجوي”: