في مثل هذا اليوم: ميلاد شادية وسمير الاسكندراني ووقوع «أحداث الدفاع الجوي»

إعداد – حسام السبكي
شهد الثامن من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:
1889- ميلاد المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي:
1933 – ميلاد الممثل المصري نصر سيف:
1934 – ميلاد الممثلة المصرية شادية:
1935 – ميلاد الممثل المصري عثمان محمد علي:
1935 – ميلاد الممثلة المصرية نادية رفيق:
1938 – ميلاد المطرب المصري سمير الإسكندراني:
1939 – ميلاد لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الكابتن طه إسماعيل:
1945 – ميلاد الممثل المصري يوسف فوزي:
1951 – ميلاد الممثل المصري حسين الإمام:
2015 – مقتل 22 مشجعاً من فريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن، والمعروفة إعلاميًا باسم “أحداث الدفاع الجوي”: