في مثل هذا اليوم: ميلاد شادية وسمير الاسكندراني ووقوع «أحداث الدفاع الجوي»

حدث في مثل هذا اليوم
حدث في مثل هذا اليوم

إعداد – حسام السبكي

شهد الثامن من شهر فبراير في التاريخ المصري المعاصر العديد من الأحداث والمناسبات والمواقف، نتناولها بالسرد التاريخي في التقرير الموجز التالي:

 1889- ميلاد المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي:

عبد الرحمن الرافعي
عبد الرحمن الرافعي

1933 – ميلاد الممثل المصري نصر سيف:

نصر سيف
نصر سيف

1934 – ميلاد الممثلة المصرية شادية:

شادية
شادية

1935 – ميلاد الممثل المصري عثمان محمد علي:

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

1935 – ميلاد الممثلة المصرية نادية رفيق:

نادية رفيق
نادية رفيق

1938 – ميلاد المطرب المصري سمير الإسكندراني:

سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني

1939 – ميلاد لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الكابتن طه إسماعيل:

طه إسماعيل
طه إسماعيل

1945 – ميلاد الممثل المصري يوسف فوزي:

يوسف فوزي
يوسف فوزي

1951 – ميلاد الممثل المصري حسين الإمام:

 

حسين الإمام
حسين الإمام

2015 – مقتل 22 مشجعاً من فريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن، والمعروفة إعلاميًا باسم “أحداث الدفاع الجوي”:

أحداث استاد الدفاع الجوي
أحداث استاد الدفاع الجوي

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