في معركة «البوركيني»..الحرية والحجاب “دونت ميكس”

كتب هالة عبدالرحمن

الاعتقاد السائد في أستراليا هو أن الشاطئ مفتوح للجميع للاستمتاع بأجواء البحر والهدوء والطقس الممتع، ولكن منذ أن اجتاح الإرهاب العواصم الأوروبية وقررت فرنسا فرض حظر على ارتداء الحجاب على الشواطئ أصبح حرية ارتداء الحجاب أو البوركيني والشواطئ “دونت ميكس”.

وحظرت عدد من البلديات في فرنسا، “البوركيني” على عدة شواطئ؛ من بينها مدينة “كان”، بحجة “احترام العلمانية ودعم الجهود الأمنية”، وسط استنكار مؤسسات أهلية ونشطاء في البلاد.

ولم تتخذ استراليا أي إجراءات حيال منع ارتداء البوركيني على شواطئها إلا أن الطقس العام بعيد تمامًا عن حرية ارتداء الحجاب على الشواطئ.

وأجرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، حوارات مع العدديد من المسلمات اللاتي ارتدين البوركيني على شواطئ سدني، إلا أنهم يجزمون بعدم تكرار التجربة مرة آخرى بسبب نظرات السخرية والتهكم والبغض أحيانًا من مرتادي هذه الشواطئ.

ويعد الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة عامل كبير للفت النظر إليها سواء بالإيجاب أو بالسلب، ويكون الأمر مصدرًا للعنصرية في كثير من الأحياة بخاصة على الشواطئ.

ويكافح المسلمات في استراليا من أجل تغيير الصورة النمطية لهن في هذه المجتمعات التي لا ترى المرأة على الشاطئ سوى بالـ”مايوه” والبشرة البيضاء التي أحرقتها حرارة الشمس والشعر الأشقر.

ويتعدى الأمر مسألة «البوركيني مقابل البكيني»، حيث أن تصرفات المرأة السلمة على الشاطئ وما ترتديه يعد ذخيرة حية لحروب ثقافية بين ثقافة المسلمات وثقافة البلد نفسها.

فيما يلي نستعرض أبرز مراحل رحلة البوركيني من أستراليا بلد صناعته وحتى فرنسا البلد التي تحاول القضاء عليه.

الظهور الأول للـ «بوركيني» كان في عام 2004 لكن انتشاره الفعلي بدأ عام 2008، وهو زي للسباحة صممته الأسترالية عاهدة زانيتي، وهي من أصول لبنانية ومتخصصة في الملابس الإسلامية للنساء، ويقوم بتغطية جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين والقدمين.

يتشابه البوركيني مع بدل الغوص المصنوعة من خامة النيوبرين المطاطية، لكن البوركيني يتم تصنيعه من نفس خامات الأقمشة المستخدمة في تصنيع ملابس البحر ليكون أخف وزنًا وأكثر مرونة.

وتمتلك عاهدة زانيتي حقوق استخدام كلمة “بوركيني” بطريقتي كتابتها بالإنجليزية Burqini و Burkini، وهي مزج بين كلمتي «برقع» و«بيكيني».

حقق البوركيني نجاحا منقطع النظير على شواطئ أوروبا، وتشير الإحصائيات الصادرة عن شركة عاهدة أن 40% من السيدات اللواتي يرتدين البوركيني غير مسلمات.

وفي عام 2005 قام مجموعة من المواطنين الغاضبين بالاعتداء على بعض النساء القادمات من الشرق الأوسط بسبب ارتدائهن للبوركيني على شاطئ كرونولا الأسترالي، وطالبوهم بمغادرة الشاطئ، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية لمحاولة إذابة الاختلافات عن طريق توظيف نساء مسلمات ليعملن كمنقذات على الشواطئ ويرتدين البوركيني باللون الأصفر والأحمر.

في عام 2009 تم طرد إحدى النساء من حمام سباحة في فرنسا بسبب ارتدائها للبوركيني، وبرر القائمون على حمام السباحة ذلك بمخاوف تتعلق بالنظافة الشخصية وعدم سماح القوانين الفرنسية بالسباحة بملابس يتم ارتداؤها في الشوارع، وهو ما تكرر في 2014 عندما وقعت أزمة شبيهة في المغرب، عندما قررت بعض حمامات السباحة الخاصة منع السيدات من ارتداء البوركيني للأسباب المتعلقة بالنظافة الشخصية، وهو ما أثار جدلا سياسيا حينها، لكن حاليًا يسمح بارتداء البوركيني على شواطئ المغرب.

ولاقى قرار منع ارتداء البوركيني على الشواطئ الفرنسية تأييد عدد كبير من رجال السياسة المعارضين لوجود المهاجرين في فرنسا، بينما أدانت منظمات حقوقية ذلك القرار الذي يتعدى على حق النساء في تغطية أجسادهن، ويبدو كما لو كان عقابا للنساء المسلمات بسبب أفعال أشخاص آخرين.

واستنكرت عاهدة زانيتي مصممة البوركيني قرار منعه في فرنسا، قائلة إنها صنعت البوركيني من أجل منح الحرية للنساء وليس لأخذها منهن، وأكدت عاهدة زانيتي أن مبيعات البوركيني ارتفعت بنسبة 200% منذ قرار حظر ارتدائه في فرنسا.