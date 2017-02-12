في 11 فبراير.. نشطاء يحيون «تنحي مبارك» ويتمسكون بـ «25 يناير»

إعداد – حسام السبكي

تمر، السبت، الذكرى السادسة من تاريخ انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي قدم فيها خيرة شباب مصر من دماءهم وتضحياتهم الكثيرة، على مدار ثمانية عشر يومًا، في ثورة، أظهرت وحدة الشعب المصري، بكافة طوائفه، وفي مقدمتهم الجيش المصري، الذي انحاز للثورة المصرية في يومها الأول، وتبنى مطالبها، في بيانات متتابعة، تلاها خلال أيام الثورة، وما بعدها، حتى تم تسليم السلطة في الثلاثين من يونيو 2012.

وفي هذا اليوم أيضًا، احتفلت مصر، ليس بالانتصار على شخص مبارك، فله ما قدمه لمصر، والتي من أبرزها وكثيرًا ما يذكرها هو وأنصاره في كافة المناسبات، إنجازه الأهم بمشاركته المميزة في حرب السادس من أكتوبر من عام 1973، إلا أن عهده شهد الكثير من المظالم والفساد، وذلك بسبب زمرة من المحيطين به، والطامعين في الاستفادة من وراءه، من سياسيين ورجال أعمال، إلى جانب الخطيئة الكبرى له، في محاولة توريث السلطة لنجله جمال، وهو المخطط الذي أفشله نزول الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير 2011، إلى الشوارع، ثم تبعها موجة أخرى محورية في الثامن والعشرين من يناير، أسفرت عن احتلال المتظاهرين لميادين التحرير، وعددًا من الميادين الرئيسية في المدن المصرية، كما شهد هذا اليوم أيضًا، نزول الجيش المصري بآلياته إلى الشوارع، لتأمين المنشآت الحيوية وفي مقدمتها ماسبيرو، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومجمع التحرير، وكذلك تأمين اعتصام المتظاهرين، الذي استمر حتى الحادي عشر من فبراير، وهو التاريخ الذي قرر فيه مبارك الرحيل عن سدة الحكم، بعد نحو ثلاثين عامًا حكم فيها البلاد، وقد تلا البيان الشهير، السيد عمر سليمان الذي تولى منصب نائب الرئيس في الأيام الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقد جاءت فرحة المتظاهرين في ميادين الحرية المصرية، ممزوج بدموع الفرح، وأهازيج وأغاني وطنية، في لحظة فارقة، مثلت تحولًا كبيرًا في السياسة المصرية، ومستقبل مصر نحو بناء دولةٍ حديثة، تقوم على مبادئ الحرية والمساواة، وقد علت هتافات المتظاهرين مدوية في قلب ميدان التحرير بشعار واحد “ارفع رأسك فوق إنت مصري”، كما ارتفعت آمالهم وطموحاتهم في استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بشعار “بكرة فلوسنا هتيجي”، كما جابت السيارات في شوارع المحروسة، تحمل الأعلام، وأبواق السيارات تكاد لا تتوقف، في مشهد لم تشهده مصر إلا في بطولات الفريق المصري في المناسبات الرياضية المختلفة، وقد قدم المتظاهرون في ميدان التحرير الشكر للقوات المسلحة، لتدخلها في تلك المرحلة الحرجة، وتبنيها لمطالب المتظاهرين، واحتضانها للثورة المصرية.

وقد ظهر تدخل القوات المسلحة رسميًا، وتحديدًا في الفترة ما بعد إسقاط نظام مبارك، في البيان الذي قرأه اللواء محسن الفنجري، عقب بيان عمر سليمان حول تنحي مبارك، وقد ذكر فيه اللواء الفنجري المراحل الأولية لما بعد ثورة 25 يناير، وخطوات تسليم السلطة، التي نادى بها المتظاهرون في ميدان التحرير منذ اليوم الأول، وتوجهت خلالها القوات المسلحة بالشكر أولًا لمبارك لتخليه عن السلطة وتفضيله مصلحة البلاد على الدفع بها إلى الفوضى والاقتتال الداخلي، ووجه التحية كذلك إلى أرواح شهداء مصر من شبابها وفتياتها الذين قدموها رخيصة في سبيل نهضة البلاد وحريتها وأمنها، بحسب ما ذكره بيان القوات المسلحة.

في الذكرى السادسة لتنحي مبارك، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينسوا إحياء ذكرى انتصار الثورة المصرية بدماءها شبابها ورجالها ونسائها وشيوخها، وحتى أطفالها، في اعتصام استمر طيلة 18 يومًا، خاض خلاله الثوار معارك ضارية، كان أولها على كوبري قصر النيل يوم الثامن والعشرون من يناير، والمعروف باسم “جمعة الغضب”، والثاني يوم الأربعاء الثاني من فبراير، عقب “الخطاب العاطفي” لمبارك، والذي شكل نقطة تحول في الصراع بين معارضي مبارك وأتباعه والقليل من مؤيديه، ونستعرض أهم مشاركتهم في إحياء المناسبة، من خلال المشاركات التالية:

وعن الجديد من كواليس ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي لم تبوح بكل أسرارها حتى الآن، ولا يزال الكثيرون ممن شاركوا فيها أو تابعوا، يرصدون ويتحدثون عن ذكرياتهم فيها، ومنهم الإعلامي والنائب البرلماني “مصطفى بكري”.

فخلال برنامجه “حقائق وأسرار”، الذي يقدمه “بكري” على شاشة “صدى البلد”، أول أمس الجمعة، ذكر النائب البرلماني أن

الفريق أحمد شفيق طلب من النائب عمر سليمان أن يتحدث مع الرئيس الأسبق ليطلب منه التنحي من الحكم، وبالفعل تحدث معه، ورد مبارك عليه بأنه يرفض التنحي، وأنه وكل إلى “سليمان” أمر الحكم، وأن شهور قليلة متبقية على فترة حكمه وأنه لن يترشح مرة أخرى.

وأضاف “بكري” أن عمر سليمان، أخبره أن الشعب قد زحف ضده، فأخبره مبارك أنه سيرسل خطاب إلى الشعب من شرم الشيخ ولكن الوقت كان قد مضى، مؤكدا أن “مبارك” وافق اخيرا على التخلى عن السلطة ولكنه اعترض على أمرين في الخطاب.

وأشار إلى أن الأمرين هما، اعترض “مبارك” على كلمة “تنحي” وطلب أن يستبدلها بكلمة التخلي عن الحكم، وثانيهم ألا يُذاع البيان إلا بعد رحيل سوزان وجمال مبارك، واستجاب له سليمان، وعلى هذا الأساس تم تسجيل البيان الذي أذاعه عمر سليمان في الساعة السادسة مساءً.

وأشار “بكري” إلى انه تم تسليم شريط التنحي لرئيس قطاع الإذاعة التليفزيون، عبد اللطيف المناوي، وسط عدد كبير من الجماهير المصرية الموجودة بخارج ما سبيرو، حتى يذيع البيان، مؤكدا أن التاريخ سوف يشهد ان “مبارك” جنب البلاد الفوضى وبحور من الدماء، وأن القضاء المصري قد أنصفه.

سيظل يوم الحادي عشر من فبراير، ذكرى عزيزة في نفوس المصريين، معبرًا عن نجاح الطموح والأمل في حياة ومستقبل أفضل، على الشر والفساد والظلم، وسيخلد هذا التاريخ ملحمة المصريين في ثورة الخامس والعشرين من يناير وبطولاتهم التي روت أرض ميدان الحرية والكرامة في أيام الثورة الـ 18، والتي انتهت بتقديم القوات المسلحة تضحية كبيرة بتولي زمام الأمور في البلاد، خلافًا لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد، والتي أكدت في حينها أنها مهمة مؤقتة، لحين تسليم السلطة، وأنهم بذلك – أي القوات المسلحة – “ليست بديلًا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”، بحسب البيان الذي تلاه اللواء “محسن الفنجري” عقب تنحي مبارك.