في 2016.. استثمارات الصين بالخارج تتجاوز 161 مليار دولار

رؤيـة

بكين – قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ، اليوم الإثنين، إن من المرجح أن تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) في 2016 بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.

وجاء في تصريحات قاو في مؤتمر والتي نشرتها الوزارة على موقعها على الإنترنت أن الحكومة “ستدعم نموا سليما ومنظما للاستثمار الخارجي والتعاون” في 2017.

وقفزت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 76.5 في المئة مقارنة بها قبل عام وارتفعت 55.3 في المئة في أول 11 شهرا من عام 2016 حسب بيانات الوزارة مع مواصلة شركات محلية الاستثمار في الخارج مع تباطؤ الاقتصاد وضعف اليوان.

وتبنت الصين سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لتشديد القيود علي خروج الأموال بما في ذلك زيادة التدقيق في الاستثمارات الخارجية مع هبوط اليوان وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لأقل مستوى في ستة أشهر.

وقال قاو إن الصين ستدعم قدرة تجارتها الخارجية على المنافسة وتعزز قوة الدفع في الآونة الأخيرة.