في 2016.. اقتصاد المغرب يفقد قوة الدفع بفعل الجفاف

رؤيـة – حسام عيد

بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بعد أن سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في دول شمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفعل التراجع الكبير للموسم الزراعي في البلاد بسبب أزمة الجفاف وتحقيق القطاع غير الزراعي نسبة نمو في حدود 2.9%.

وفقد قطاع الفلاحة 175 ألف منصب شغل، جراء الجفاف الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي.

وكان قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” سجل رقما قياسيا عام 2013، بعدما أحدث 136 ألف منصب شغل.

ويساهم قطاع الفلاحة بنحو 114%من الناتج المحلي، ويشكل مصدرا مهما للتشغيل ومصدر العيش لنحو 75% من سكان القرى.

تراجع النمو

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المغرب ثلاث نقاط مئوية في العام الحالي نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، إذ يتوقع أن يناهز النمو في 2016 ما نسبته 1.8%.

وقال البنك الأفريقي للتنمية في تقريره السنوي بشأن وضع دول شمال أفريقيا إن نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ 1.8% في العام الجاري مقارنة بنسبة 4.5% في 2015، وتقول المؤسسة المالية الأفريقية أنها تتوقع نموا بنسبة 3.5% في العام المقبل.

رغم تحقيق المغرب لعدد من الإنجازات الاقتصادية فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتغيير النموذج الاقتصادي المعتمد، إلا أن البلاد تحتاج إلى بذل جهود إضافية لتقليص تقلب معدلات النمو نتيجة ارتباطها بنتائج القطاع الزراعي الذي يتعرض لموجات جفاف متلاحقة.

ارتفاع العجز التجاري

في ديسمبر الجاري، قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد زاد 18% إلى 166.03 مليار درهم (16.43 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وذلك بفعل ارتفاع الواردات.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات المعدات 25.5% إلى 106.71 مليار درهم وارتفاع واردات السيارات 31.8% إلى 12.92 مليار.

وقفزت واردات القمح 37.5% عنها قبل سنة لتصل إلى 11.22 مليار درهم في نهاية نوفمبر بفعل طقس سيء أضر بالمحصول المحلي العام 2015.

وتراجعت فاتورة واردات الطاقة 20% إلى 49.19 مليار درهم مقارنة بها قبل عام بفضل انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

والمغرب أكبر مستورد للطاقة في منطقة شمال أفريقيا.

وزادت الصادرات الإجمالية 1.4% على أساس سنوي إلى 203.18 مليار درهم بقيادة زيادة 8.5% في صادرات السيارات.

وتراجعت مبيعات الفوسفات 12.5% إلى 35.76 مليار درهم مع انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

انخفاض عجز الموازنة

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يواصل عجز الموازنة تراجعه في العامين الجاري والمقبل، إذ سينتقل من 4.3% في 2015 إلى 3.5% في العام الجاري و3% في العام المقبل.

وفي ديسمبر الجاري، أفاد البنك في تقرير الحكومة المغربية مستمرة في سياسة ضبط الموازنة وهو ما أدى إلى خفض العجز نتيجة تقليص مخصصات دعم الأسعار، إذ جرى إلغاء الدعم على مواد الطاقة باستثناء غاز الطهي.

وأشار إلى أن المغرب ستلغي مزيدا من مخصصات الدعم ولا سيما دعم أسعار السكر، في المقابل ستوسع قاعدة دافعي الضرائب تبعا لبرنامج للإصلاح الجبائي بدأ العمل به في العام 2014.

وأظهرت بيانات صندوق المقاصة “صندوق الدعم الاجتماعي” أن دعم السكر وغاز الطهو تراجع إلى نحو 840 مليون دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 970 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واعتبر الصندوق أن أعباءه سجلت انخفاضا مهما، وهو ما يرد إلى انهيار أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية وسياسة تحرير أسعار المواد النفطية من قبل المملكة.

وسجل دعم غاز الطهو تراجعا بحدود 23% كي ينتقل من 670 مليون دولار إلى 540 مليون دولار، حسب بيانات الصندوق.

ولاحظ الصندوق أن دعم السكر المحلي المستهلك والسكر الخام المستورد، بلغ نحو 300 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بنحو 10%.

تفاقم حجم الديون

تواصل ارتفاع الدين الداخلي للمغرب في ظل انتقادات حادة، كما عاد الدين الخارجي بقوة إلى بؤرة الضوء في الخمسة أعوام الأخيرة بسبب عدم كفاية الإيرادات لتطبيق الخطط الحكومية.

وتجاوز الارتفاع في الديون المحلية السقف الذي تطمح إليه الحكومة، أي نسبة 60% من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي مشروع قانون موازنة العام المقبل، تصل تكلفة الدين العمومي إلى 7.3 مليارات دولار سنوياً، علماً أن الدين الداخلي يصل إلى 56 مليار دولار والدين الخارجي حوالي 16 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.

وتتوقع الحكومة حصر الدين العمومي للخزانة العامة للمملكة في حدود 65.3% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبراء يؤكدون أن النسبة الحقيقة تصل إلى أكثر من 82%.

تعويم الدرهم

في ديسمبر الجاري، أعلنت الحكومة المغربية عزمها تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل انطلاقا من العام المقبل.

وأثار ذلك تساؤلات وتخوفات من تداعيات التعويم على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60% وبالدولار بنسبة 40%، ويخطط البنك المركزي المغربي لتخفيف هذا الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق.

وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا في أفق التخلي الكامل عن نظام سعر الصرف الثابت في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل الاقتصاد المغربي، وبالتوازي مع مسار تعويم العملة سيعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم بغية ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة.

ازدهار القطاع السياحي

كشف مرصد السياحة عن إحصائيات حديثة حول السياحة بالمغرب، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الفترة المذكورة نحو 8.1 مليون سائح، و ذلك بارتفاع بلغت قيمته 0.3% مقارنة مع عدد السياح الذين حلوا بالمغرب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف مرصد السياحة، أن عدد السياح الأجانب في شهر سبتمبر انخفض بنسبة 3.6%، و في المقابل سجل عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا خلال ذات الشهر بلغت نسبته 3.8%.

و فيما يخص أعداد السياح الذين حلوا بالمملكة المغربية، أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن عدد السياح الوافدين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، انخفضت بنسبة 7% و3% و2% على التوالي، بينما ارتفع عدد السياح الوافدين من هولندا وبلجيكا وإسبانيا بنسبة 2% و1% و1% على التوالي، كما سجل أيضا عدد السياح الوافدين من روسيا و الصين ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته نحو 102% و 184% على التوالي.

وفيما يتعلق بإيرادات النشاط السياحي؛ أكدت الإحصائيات ذاتها، إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، ارتفعت مداخيل النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب إلى 50.77 مليار درهم مقابل 47.85 مليار درهم خلال سنة 2015، و ذلك بارتفاع بنسبة 6.1%.

هبوط معدل البطالة

سجل معدل البطالة تراجعا طفيفا، حيث بلغت نسبتها 9.6% بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت 10.1%.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، هذا التراجع إلى أن نشاط قطاع البناء أضاف 52 ألف وظيفة جديدة مما ساعد في تعويض فقدان 125 ألف وظيفة معظمها في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف الذي شهده المغرب.

تعزيز العلاقات الأفريقية

في نوفمبر الماضي، أعلن المغرب عن جملة من الاستثمارات الخاصة والعامة في عدد من الدول الأفريقية في إطار تقوية دبلوماسيته الاقتصادية لتمتين روابطه مع القارة، وتسهم في هذا الحراك عدد من الشركات الخاصة والعامة.

وقام ملك البلاد محمد السادس في الشهر ذاته بجولة أفريقية، وقعت البلاد خلالها ما لا يقل عن 47 اتفاقا مع مسؤولين في ثلاث دول أفريقية، جزء مهم من هذه الاتفاقيات عبارة عن مشاريع اقتصادية، وقد رافق الملك المئات من كبار رجالات ونساء الأعمال في البلاد.

ففي رواندا، وقعت شركة كوبر فارما المغربية للأدوية مذكرة تفاهم لبناء مصنع مساحته عشرة آلاف متر مربع سيبدأ تشغيله في العام 2019، كما وقعت شركة بالميريا المغربية للتطوير العقاري اتفاقا لإنجاز خمسة آلاف وحدة للسكن الاجتماعي في العاصمة الرواندية كيجالي باستثمار يفوق 62 مليون يورو (65 مليون دولار).

ولا تحرص السلطات المغربية فقط على تشجيع ومساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في أفريقيا، ولكنها تضع أيضا آليات لتقليل المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار، ووقعت اتفاقيات مع بلدان أفريقية لتفادي الازدواج الضريبي.

وتعتمد الدبلوماسية الاقتصادية للرباط تجاه أفريقيا بشكل كبير على شركات الدولة، فشركات مثل كوماناف للنقل البحري والخطوط الملكية المغربية حاضرت في عدد من الدول منذ بداية القرن الحالي، وانضمت إليها في السنوات الأخيرة شركات حكومية أخرى، أبرزها المكتب الشريف للفوسفات التي وقع اتفاقية قبل عشرة أيام لإقامة مصنع ضخم للأسمدة بإثيوبيا بقيمة 3.7 مليارات دولار.

وتسعى السلطات المغربية إلى نقل عدد من تجاربها الاقتصادية لدول أفريقيا مثل مخطط المغرب الأخضر لتطوير القطاع الزراعي، ومشروع مارتشيكا لإزالة التلوث من خليج الناظور شمالي البلاد، وقد اتفق المغرب وساحل العاج على نقل تجربة مارتشيكا لإزالة التلوث من خليج كوكودي.

وقد أصبح المغرب أكبر مستثمر أجنبي في ساحل العاج باستثمارات ناهزت في العام الماضي مليار يورو (ما يفوق مليار دولار)، كما وقع مع دولة مدغشقر الاثنين الماضي اتفاقية لتطوير وحماية قناة بانغالانيش وهي أكبر قناة بحرية ملاحية بأفريقيا.