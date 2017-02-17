قانون إماراتي يلزم فحص حديثي الولادة عن 18 مرضا

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أبو ظبي – كشفت وزارة الصحة بدولة الإمارات، عن قانون يلزم فحص حديثى الولادة، بالكشف عن 18 مرضا جينيا ووراثيا بإجراء فحص للموجات الصوتية للقلب. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وتوقع الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتصريح صحافى أمس الخميس، أن يجرى إقرار مشروع القانون خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد اعتماده من المجلس الصحى ومجلس الوزراء ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء .

ويضمن الفحص الإلزامى، المعتمد للمرة الأولى، اكتشاف التشوهات الخلقية أو وجود ثقوب من عدمه فى قلب المواليد الجدد، بهدف حماية حديثى الولادة من الإصابة بالأمراض الناجمة عن الجينات الوراثية.