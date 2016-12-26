قبل الأمومة اعرفي هذه الأمور أولا

رؤية

هناك أمور يجب أن تعرفيها قبل الأمومة ، فكل امرأة تحلم بالأمومة لكن البعض منهن يجهلن الكثير من التفاصيل التي يجب أن تعرفها لتكون هذه المهمة العظيمة أكثر سهولة مهما كانت صعوبة التربية و العناية بطفل جديد معتمد اعتمادا كليا على والديه ، فتكون مسؤولية التربية الكبيرة هي سبب تحول حياتك لعالم آخر مختلف عن ما كان قبل الأمومة .

لذا قبل الأمومة تعلمي هذه الأمور:

الرضاعة

من المهم أن تعرف السيدة أن الرضاعة الطبيعية لطفلها هي الأفضل له ولها في ذات الوقت ، ليست من الناحية الصحية فقط بل من الناحية النفسية كذلك فهي ستقوي الرابط بينها وبين طفلها ، لكن من المهم كذلك أن تعلم الأم أنها ليست مجبرة على الرضاعة إن كانت لا تستطيع فهناك بدائل مختلفة يمكنها أن تمارسها مع طفلها عوضا عن الرضاعة الطبيعية .

نوم طفلك

بعض الأمهات يعتقدن أنهن إن سهرن الليالي لتنويم أطفالهم فهم يقدمون لهم الرعاية اللازمة و أن سهر الليالي بالنسبة لها لنوم طفلها من واجبات الأمومة ، الأمر الذي يجب أن تعرفيه أن الطفل ما أن يشعر بالنعاس سينام دون أن تهزيه ليخلد للنوم ، لذا كوني معه فقط دون بذل أي مجهود يرهق صحتك فالطفل سينام عاجلا أم آجلا .

الحضانة للطفل

الكثير من الأمهات الموظفات يعانين من هذا الموضوع حتى أن البعض منهن يتنازلن عن طموحهن بسبب أطفالهم و يتركن عملهن للبقاء بجانب أطفالهم ، لذا من أبسط الأمور هو أنك تستطيعين أن تضعي طفلك في حضانة مناسبة تثقين بها فوجود طفلك في الحضانة لن يضره بل على العكس ربما سيساعده ذلك في تكوين شخصيته و أن تجعليه أكثر اجتماعية حينما يكبر .

اللعب مع أطفالك

الكثير من الأمهات يجهلن مدى متعة اللعب مع أطفالها وكيف سيؤثر ذلك في شخصياتهم و ترابطهم الأسري ، فما أن تخصصي وقتا للعب مع أطفالك ستتمنين فعلا بأن لا يكبروا وأن تبقى تلك الروح الجميلة باقية للأبد ، لذا يجب على كل أم أن تقضي أكثر وقتها مع أطفالها لتجمع معهم أكبر قدر من الذكريات الجميلة .

إطعام طفلك

على الأمهات أن لا ترهق نفسها في محاولة إطعام طفلها الاكل الصحي أو أن ترهق نفسها في محاولة إطعامه حين رفضه للطعام فمن الطبيعي أن طفلك سيأكل حتما بمجرد أن يجوع لذا قدمي له الأكل الذي يفضله بطريقة ذكية وصحية .

عتابك لطفلك

الأطفال ينسون و يغفرون بسرعة لكنهم يتأثرون كثيرا بالكلام الذي يسمعونه و يتلقونه خصوصا من الوالدين لذا حينما توبخي طفلك وجهي له الكلام الذي يعدل من تصرفاته دون المساس بمشاعرهم و كوني على ثقة بأن التوبيخ و التأنيب سيعدل سلوكهم وأن القليل من التوجيه القاسي سيفيد في تربيتهم .

التربية ليست سهلة

على كل سيدة تحلم بالأمومة أن تكون على ثقة بأن كل الأمور التي تطرقنا إليها ليست سهلة وأن الأمومة ستحتاج منك لكثير من الصبر و المحاولات في إيجاد الطرق المناسبة لطفلك فالأطفال جميعهم لا يتشابهون حتى لو كانوا أخوة .