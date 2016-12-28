قبل الرحيل.. ساكنا البيت الأبيض على صفيح ساخن

تقرير – أحمد عبدالصبور

انتهت الانتخابات الأمريكية المُثيرة للجدل، وفاز دونالد ترامب، ولكن من الواضح أن الجدل والخلاف لم ينته بفوز ترامب وحسم المعركة، وعناق أوباما داخل البيت الأبيض، فبعد العناق والوعود التي قطعت بانتقال سلس للسلطة، بدأت الأمور في التعقيد بين ساكني البيت الأبيض.

المكتب البيضاوي ووعود الانتقال السلس

في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأمام عدسات الكاميرات، قال أوباما في كلمة مقتضبة إنه سيفعل كل ما بوسعه لضمان انتقال سلس للسلطة، مؤكدا على أهمية التكاتف لمواجهة التحديات.

وأضاف قائلا “أود أن أؤكد أننا سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة ترامب على النجاح، لأنه إذا نجح فهذا يعني أن البلاد ستنجح”.

أما الفائز دونالد ترامب قال إن الاجتماع بينه وبين أوباما استمر لنحو ساعة ونصف، ناقشا فيه العديد من الملفات، وأضاف “أتطلع أن أتعاون مع الرئيس في المستقبل من أجل الاستشارة”.

أوباما وترامب.. موسكو بداية الصراع

حالة من الجمود بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب، بدأت في التطور عندما هاجم الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، حيث وصفه بأنه “شخص أحمق”، متسائلا: “لا أعرف ما إذا كان هذا الرجل الأحمق يتحدث مع الرئيس باراك أوباما أم معي فهو شخص ركيك للغاية”.

وكان هذا الهجوم بسبب قيام إرنست بتوجيه انتقادات لترامب حيث اتهمه بإقامة علاقات مالية مع روسيا والحصول على أموال من قناة تلفزيونية روسية، بخلاف تشجيع موسكو على شن هجمات إلكترونية بهدف قرصنة معلومات حساسة أضرت بشعبية منافسته في الانتخابات الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقبل ذلك الصراع بين ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض قال الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بأنه طلب من وكالات الاستخبارات المركزية، إجراء مراجعة شاملة لعمليات القرصنة التي تتهم بها روسيا، للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودفعها باتجاه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية، للتأثير في الانتخابات الأمريكية، وتابع قائلاً ” نحن سنرد في الزمان والمكان اللذين نختارهما”.

قرار مجلس الأمن يشعل الصراع بين ساكني البيت الأبيض

اشتعل الصراع بين ساكني البيت الأبيض بعد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطيني، حيث تم الموافقة بالإجماع وللمرة الأولى لم تستخدم واشنطن حق الفيتو لمنع صدور القرار.

موقف واشنطن أشعل الصراع بين إدارة أوباما المنتهية ولايته وإدارة المنتخب دونالد ترامب، والطرف الثالث الذي دخل في الصراع إسرائيل التي اتهمت أوباما ببيعها والتخلي عنها.

وبعد اشتعال الموقف دافع البيت الأبيض عن قراره الامتناع عن التصويت قائلا “إن التوسع السريع للنشاط الاستيطاني يعرض للخطر حل الدولتين”.

وسمح امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لمجلس الأمن بتبني القرار الذي يطالب بوقف فوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أيضا انتقادات ترامب للقرار الأمريكي الامتناع عن التصويت قائلا إن الرئيس بارك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتي يوم 20 يناير.

أما دونالد ترامب فهاجم أوباما ومجلس الأمن قائلا “إن الأمور ستكون مختلفة بعد 20 يناير المقبل”، وأنه لم يسمح بأن تعامل إسرائيل بازدراء وقلة احترام، على حد وصفه، وطمأن إسرائيل قائلاً، “اصمدي يا إسرائيل، 20 يناير يقترب بسرعة”.

لم تنته وصله الخلاف حيث قال ترامب إن حوالي 60 أو 70٪ من مراسيم أصدرها أوباما سيتم إلغاؤها أو سيتم إلغاؤها جميعا.

كما أتهم ترامب، أوباما بإطلاق “تصريحات نارية” ووضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة.

وكتب عبر تويتر “لقد بذلت أقصى ما في وسعى لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما، كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا.

الأمر الذي جعل الساكن القديم للبيت الأبيض يؤكد أنه إذا كان متاحاً بموجب القانون ولاية رئاسية ثالثة، لفاز بها، بحسب حواره مع مستشاره السابق ديفيد أكسلرود فى تدوين صوتى نشرت محتواه شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وصرح أوباما في المقابلة “أنا واثق من رؤيتي، لأني واثق إذا كنت قد ترشحت مرة أخرى وطبقتها، أعتقد أنه كان بإمكانى أن أحشد أغلبية الشعب الأمريكي خلفها”.

وبين الساكن القديم والساكن المنتخب لا تزال الخلافات تظهر أمام الجميع والتصريحات النارية بين الطرفين مستمرة في واقعه تعتبر الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.