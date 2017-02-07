قتلى بغارات روسية على إدلب.. وموسكو تنفي

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دمشق – قتل 26 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية روسية استهدفت مناطق سكنية في مدينة إدلب شمالي سوريا، في حين نفى الجيش الروسي ذلك، حسبما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية».

وقالت مصادر طبية في المدينة إن أكثر من 15 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا، فيما لا تزال عائلات بأكملها عالقة تحت الأنقاض بعد الغارات التي ضربت وسط إدلب.

ووجهت فرق الدفاع المدني في إدلب نداء استغاثة للمساعدة في نقل المصابين ورفع الأنقاض وإخراج العالقين تحتها، إثر القصف الذي أدى إلى تهدم عدد من الأبنية السكنية بالكامل فوق ساكنيها.

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية عبر وكالة “إنترفاكس”، صحة تقارير إعلامية بأن طائراتها الحربية قصفت إدلب.