قتيل وسبعة جرحى في انفجار باب المعظم وسط بغداد

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بغداد- أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بأن شخصاً قتل وأصيب سبعة آخرون حصيلة انفجار سيارة مفخخة في باب المعظم وسط بغداد.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر إن “حصيلة انفجار سيارة مفخخة مركونة في إحدى كراجات منطقة باب المعظم، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح”، وأضاف أن قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب والجثة إلى دائرة الطب العدلي”.

وشهدت بغداد، اليوم أيضاً، مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة بانفجار سيارة مفخخة في منطقة العبيدي شرقي بغداد، كما اصيبت امرأة بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البلديات شرقي بغداد، فيما قُتل مدني وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبية في المحمودية جنوبي العاصمة، وعثرت قوة أمنية على جثة رجل قضى رميا بالرصاص في منطقة الأمين شرقي بغداد.