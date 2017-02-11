قرار نقل معرض القاهرة للكتاب يثير غضب المثقفين

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القاهرة – آثار قرار الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، بنقل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة، من مدينة نصر إلى التجمع الخامس؛ سخط العديد من المثقفين، معتبرين الأمر بمثابة إعلان وفاة لثاني أهم معرض ثقافي في العالم.

وعبّر عدد من الكتاب والشعراء، رفضهم للقرار من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقال دكتور شوكت المصري: “عمر الحل ما كان نقل المعرض.. بناء أرض المعارض مش هيعجز مصر.. بالعكس.. قلب القاهرة قادر على النبض بقوة وحيوية.. كفاكم عبثا”.

وقالت الكاتبة سامية عبد العزيز: “نقل معرض الكتاب للتجمع الخامس يعني قتله بتحويله لكرنفال وترف لا يقدر عليه أبناء الطبقة المتوسطة التي تمثل المستهلك الحقيقي والشريحة الكبرى من رواد المعرض، ويضعهم في مواجهة مستفزة مع طبقة الكومباوندات”.

وانتقد الناشر زياد إبراهيم عبد المجيد، القرار قائلا: “قرار نقل المغرض سخيف في حد ذاته مش عشان النظرة الطبقية اللى البعض تبناها وقال إن القراءة للاغنياء، لكن عشان بعد المسافة وعدم توفير وسيلة نقل سريعة زي مترو الأنفاق”.

بينما انتقد الكاتب سامح فايز صمت الكتاب المخضرمين، قائلا: “الكتاب الشباب غير المؤدلجين اللى خرجوا من رحم المنتديات الأدبية والسوشيال ميديا عاملين هاشتاج لطيف لرفض موقع معرض الكتاب الجديد .. مجتش من الكتاب المخضرمين القدام المكرسين أصحاب الأدب الرفيع”.

وتداول العديد من المثقفين بيانا مشتركا، لرفض الأمر، جاء فيه: أعلن رفضي التام لقرار السيد وزير الثقافة حلمي النمنم بنقل معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام القادم من موقعه الحالي بأرض المعارض بمدينة نصر إلي المكان الجديد خلف مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس..

وأدعو كل الزملاء والزميلات الكتّاب والشعراء وأصحاب دور النشر والجمهور المهتم بالكتاب بمشاركتي هذا الرفض والتكاتف الجاد والعمل الموحد لرفض هذا القرار الذي لا يراعي إلا الإعتبارات الأمنية دون النظر لحجم الخسائر التي قد تتعرض لها صناعة النشر في مصر .