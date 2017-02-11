قراقع: الاحتلال أخفى نبأ استشهاد الأسير «الجلاد» لنحو 24 ساعة

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القدس المحتلة – كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخفت نبأ استشهاد الاأسير الجريح محمد الجلاد لنحو 24 ساعة.

وبحسب «وكالة قدس نت للأنباء»، قال قراقع في تصريح للإذاعة الفلسطينية صباح اليوم السبت، “ان الجلاد استشهد مساء الخميس الماضي، بينما تم اعلان استشهاده بعد ظهر الجمعة وهو ما يثير تساؤلات حول هذا الأمر”.

وأضاف قراقع، ان الجانب الفلسطيني تقدم بشكوى ضد سلطات الاحتلال وضد ادارة مستشفى “بلنسون” حيث كان الاسير محتجزاً.

واشار الى ان الجانب الفلسطيني تقدم بطلب لتسليم جثمان الشهيد الجلاد دون تلقي اي رد بهذا الخصوص حتى اللحظة.

وبين قراقع، ان الشهيد الجلاد كان مصابا بالسرطان في الغدد اللمفاوية ورغم ذلك رفضت سلطات الاحتلال كافة طلبات الافراج عنه، وواصلت احتجازه في العناية المكثفة في مستشفى “بلنسون” دون اتهامات او تحقيق منذ اصابته على حاجز حوارة جنوب نابلس قبل ثلاثة اشهر.