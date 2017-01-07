قرقاش: «تويتر» أداة تواصل مؤثرة عالمياً

رؤية

أبو ظبي – أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن «تويتر» يواصل تعزيز أهميته كأداة تواصل سياسي مؤثرة عالمياً.

وقال قرقاش: «تعززت أهمية تويتر كأداة تواصل مؤثرة مع تبني الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لها، سنشهد المزيد من الجدل حول دور تويتر في التواصل السياسي».

وأكد أن «تطويع تويتر لإيصال الرأي المرَاد، مهمةٌ أتقنها البعض، ويبقى أن فورية المعلومة والرأي مصدر قوة هذه المنصة، ومع هذا نحن أمام سلاح ذي حدّين».

وأوضح قرقاش: «جمهور تويتر شاسع متنوع، وجزء كبير منه متخفٍ، وفضاء تويتر العربي فضاء غاضب يعبر عن تفتت الهوية والإحباط والاحتقان. والحوارات الجادة قليلة».

وبوجه عام أستغرب بعض النماذج المتخفية، رياضي يتابع ناديه، وفجأة يتحول متطرفاً طائفياً في تغريدة أو تغريدتين، ليعود إلى عالم ناديه و كرة القدم ، حسبما ذكرت«الخليج».

ومثال لِعرب انتقلوا إلى الغرب، ونقلوا معهم تطرفهم وطائفيتهم وعقدهم، ومن حياة الشتات البعيدة انكبوا يرمون عالمهم السابق بسهام حقدهم وإحباطهم.

تويتر مساحة عجيبة غريبة،نستمع فيها لمن يوافقنا الرأي،ونترك مساحة ضيقة للرأي الآخر من باب الفضول، غيرت التقنية أصول التواصل الإعلامي والسياسي.