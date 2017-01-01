قرقاش: هجوم إسطنبول «جريمة إرهابية» والتطرف خطر يواجهنا

رؤية – محمود طلعت

أبوظبي – قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إن «الجريمة الإرهابية التي طالت الأبرياء في إسطنبول وهم يحتفلون بالسنة الجديدة دليل يؤكد أن التطرف والإرهاب يبقى الخطر الأساسي الذي يواجهنا».

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» اليوم الأحد «في مواجهة جريمة إسطنبول الإرهابية ندعو مجددا لرفض كل تبرير للإرهاب، التطرف والتنظير سبب أزماتنا والمساحات الرمادية تجاه الإرهاب تبقى مرفوضة».

وأشار قرقاش إلى أن منطق أن كل فئة وحزب سيبرر تطرفه وإرهابه ويكسوه برسائل سياسية تبرّر العنف والقتل هو الذي أوصلنا الى ماوصلنا إليه،والحل أنه لا تبرير للإرهاب.

وقتل 39 شخصا بينهم خمسة سعوديين وثلاثة أردنيين، وأصيب 69 آخرون في هجوم استهدف ملهى ليليا في مدينة اسطنبول التركية فجر الأحد.