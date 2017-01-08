قصص مخيفة تستند للواقع في «صخب الخسيف»

رؤية

الكويت- صدر حديثا عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع بالكويت، المجموعة القصصية “صخب الخسيف”، للكاتب أسامة المسلم، وفيها يقدم قصص مخيفة مستندا إلى عوالم واقعية منسية عايشها البعض.

وكل قصة من المجموعة تولد تساؤلات مفتوحة وأسئلة عميقة حول الذات والوجود والكثير من الخفايا التي يخشى البعض الخوض فيها.

ويصح الرأي القائل في هذه القصص أن كل واحدة منها تصلح أن تكون رواية بمفردها، لما تتوفر عليه من غنى في الأحداث وتشعب في التفاصيل والشخصيات.

أسلوب الكتابة هنا جاء في لغة سلسة وسهلة، وربما هذا ما ميز قصص المجموعة المثيرة، إذ يعول السرد على قوة الأحداث لا اللغة.