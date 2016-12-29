قطر تشتري 10% من أسهم أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية

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واشنطن – أعلنت أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية “لاتام” أن الخطوط الجوية القطرية أنجزت أمس الأربعاء عملية شراء 10% من أسهمها.

وقال بيان للشركة الأمريكية اللاتينية التي ولدت في 2012 على إثر اندماج بين الخطوط الجوية التشيلية (لان) وشركة الطيران البرازيلية (تام)، أن هذا الاستثمار الذي أعلن عنه في يوليو الماضي، هو عملية استحواذ على 60.8 مليون سهم بقيمة 10 دولارات للسهم الواحد.

وقالت “لاتام” أن “دخول قطر لتصبح بين المالكين يشكل فرصة فريدة لتطوير علاقة على الأمد الطويل والبحث عن فرص جديدة للربط بين آسيا والشرق الأوسط”، وكانت سلطات ضبط المنافسة البرازيلية وافقت على عملية البيع هذه في نوفمبر ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».

وتشكل هذه الخطوة نبأ ساراً للشركة الأمريكية اللاتينية التي تضاعفت خسائرها في 2015 وبلغت 219 مليون دولار، بينما تراجع رقم أعمالها بنسبة 18.8% على مدى عام، ونجم هذا الأداء السيء عن الأزمة الاقتصادية في البرازيل أكبر سوق للشركة.

وتسير “لاتام” رحلات إلى 140 وجهة في 24 بلداً، ويضم أسطولها 318 طائرة ويعمل فيها أكثر من 53 ألف موظف، أما “قطر إيروايز” فتسير رحلات إلى 150 وجهة في 75 بلداً، وتنوي فتح 17 وجهة جديدة.