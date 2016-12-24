«قطر غاز» تعلن بدء التشغيل التجاري لمصفاة «لفان 2»

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الدوحة – أعلنت «قطرغاز» اليوم السبت، بدء التشغيل التجاري لمصفاة «لفان 2»، التي ستقوم بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم.

وبحسب «وكالة الأنباء القطرية»، اعتبرت الشركة، في بيان لها، بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2، إنجازا كبيرا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر حيث تعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي.

وأضافت أن المصفاة ستنتج منتجات ذات نسبة منخفضة جداً من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات (Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية.

ووصف المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بأنه تجسيد متميز للتوسع الإستراتيجي لمنشآت قطرغاز الفريدة والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية، وهو ما يؤكد قدرة قطرغاز على تنفيذ وتشغيل مشاريع عالمية المستوى بشكل آمن وعلى درجة عالية من الجودة، وبما يدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

وأوضح أن هذه التوسعة للطاقة التكريرية تم تنفيذها في إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع النفط والغاز في دولة قطر، وبما يشمل تنويع استغلال مصادر الثروة الطبيعية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلية من منتجات بترولية ذات جودة عالية، وذلك كله تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترعاها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

من جهته، أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «قطرغاز» عن شعوره بالفخر بتنفيذ المرافق المبتكرة مثل مصفاة لفان 2 والتي تضيف قيمة كبيرة للموارد الطبيعية لدولة قطر، مؤكدا أن البدء الآمن والناجح في التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 يعد دليلا واضحا على التزام قطرغاز بتنويع استخدام الدولة من احتياطيات النفط والغاز في قطر.

يذكر أن شركة قطرغاز، الشركة الرائدة الأولى في انتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%).

وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر.

وقد نجحت قطرغاز، بعد أول انتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية.

ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح اسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي.

وتقوم شركة قطرغاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع “استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن” وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.