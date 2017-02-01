قطر: لا دور لقواتنا في حماية حياة أردوغان أثناء الانقلاب الفاشل

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الدوحة – نفت قطر الأربعاء رسميا أي مشاركة لها في حماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء القطرية».

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، نفيه “صحة ما تداولته مواقع إخبارية عن مشاركة قوات قطرية خاصة في حماية حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو”.

وأضاف المصدر المسؤول، إن “ما تداولته هذه المواقع عن وثيقة سرية صادرة عن سفارة الدولة في أنقرة تتحدث عن إرسال قطر القوات الخاصة الأميرية في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، بناءً على طلب الرئيس التركي لإنقاذ حياته، لا أساس له، وعار عن الصحة تماماً”.