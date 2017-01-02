«قلب حاف» عندما ترفض النساء حياة الظل

رؤية

دمشق- صدر حديثا عن دار نينوى، رواية “قلب حاف” للكاتبة اليمنية فكرية شحرة، وفيها تؤكد على استقلاليّة المرأة وقوّتها في مطالبتها بحقوقها، وتشبّثها بأحلامها، وتدين النظرة البائسة التي تسيء إليها بوصفها بالعنوسة والتبعيّة حين تتأخّر في الزواج، أو حين تشاء الظروف أن تبقى من دون زوج، وتدين كذلك الوصائيّة التي يبالغ الكثير من الذكور في الالتزام بها في أسرهم ومجتمعاتهم، بحيث تبقى المرأة في الظلّ، وتعيش في العتمة، لا يمكنها تقرير مصيرها.

بطلة الرواية، عفاف تهيء نفسها للذهاب في رحلة عمرة، يرافقها ابن أخيها، تستعيد أجزاء من ماضيها وسيرتها ونضالها في أسرتها ومجتمعها، وإصرارها على أن تعيش واثقة من نفسها، قويّة، حرّة، مستقلّة، في واقع لا يرحم امرأة مثلها، فلم تقبل الاستكانة والخنوع، ولا الانقياد الأعمى وراء أقوال الناس وما يشيعونه عن النساء القويّات الواثقات من أنفسهنّ، كما لم تقبل الاقتران بزوج يتمّ اختياره لها، وتحرص على القيام بدورها التنويري على أكمل وجه.

تعترف عفاف بأن لها حكاية تؤنسها، تجلس إليها كل مساء، تحتسي معها كؤوس المرارة والحرمان. هي التي تقص حكايتها للريح فقط. وهنا الريح تكون تورية، لأنّها تكون جسرا إلى القرّاء، الريح لا تمضي إلى وجهتها إلّا وتنقل معها صدى الحكاية وتأثيراتها على صاحبتها ومحيطها في الوقت نفسه، وفقا لصحيفة «العرب».

تذكر أن الإنسان عندما يقص حكايته لشخص آخر فإنه يحاول جاهدا أن يزيح أكبر قدر من الحقائق السيئة عن نفسه، ربما لأنه يجهلها أحيانا وأحيانا أخرى ينكرها، ولأنها تقصها للريح فلن تسلّم لمقصّ الاختلاف والتزييف أجزاء من حكايتها، تقول إنها تخبر الريح بتلك التفاصيل التي أخفتها عن جوارحها التي تشي بها كثيرا.

الإنسان عموما عندما يقص حكايته لشخص آخر فإنه يحاول جاهدا أن يزيح أكبر قدر من الحقائق السيئة عن نفسه تمضي في رحلتها إلى الأماكن المقدّسة للعمرة، تحاول التخفّف من أعباء الحكايات والحياة المتحدّية التي عاشتها وأصرّت على موقفها الرافض للرضوخ للعادات البالية التي تسيء للمرأة، ولم تكترث لوصفها من قبل مَن حولها بالعنوسة، وتجد أن مأساة المرأة لا تكمن في أن تكون عانسا أو لا، وأنّ هذا أمر لا يضرّها، بل تكون المصيبة في قبولها أن تؤدّي أدوارا اختيرت لها، وتمثّل الهرب من نعوت المجتمع إلى فخّ زوج لا يتعامل معها بإنسانيّة، أو من دون وجود رابط حبّ بينهما.

عفاف التي يعكس اسمها طهر سلوكياتها وأفعالها في مجتمعها، ترفض عيش حياة الظلّ التي تعيشها الكثير من نساء مجتمعها، تجتهد للنهوض بدور إيجابيّ في مجتمعها، تحرص على المطالبة بحقوق المرأة ومن ضمنها حقّها في الميراث الذي يتم حرمانها منه في المجتمع الذكوريّ الذي يتعامل معها بفوقيّة، ويعدّها تابعا لا شريكا.

تتعرّض بطلة الرواية لخيبة أمل، وذلك بعد وقوعها في حب زميل لها في العمل، ويكون ذاك الرجل متزوّجا ولديه أسرة وأولاد، يحدّثها بطريقة عقلانية عن واقعه ويتمنى لها أيّأما سعيدة في مستقبلها، ويرجو لها الاقتران بشريك يحترم شخصيتها وإرادتها واستقلاليتها وطموحها، لكنّ ذاك الموقف يحطّم قلبها، وتشعر أنّها وقعت في حب خاطئ، ولم تستطع منع نفسها، لكنها وبطريقة أخرى تكتسب قوّة وصلابة في مواجهتها مع ذاتها، ما يبقيها بمعزل عن الارتهان لسطوة أيّ رجل.