قمة أردنية عراقية في بغداد النفط والحدود أساس مباحثاتها 

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – تنعقد، اليوم الإثنين، قمة عراقية أردنية في العاصمة بغداد، يترأسها عن الأردن رئيس وزرائها هاني الملقي، وتناقش ملفات عدة، ابرزها الاقتصاد والتجارة، التي أخمد إغلاق الحدود بينهما عافيتها منذ أكثر من عامين.

ووصل “الملقي” بغداد، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء الأردنية في بيان لها.

ويجري الملقي مباحثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين.

وقد سبق هذه الزيارة، سلسلة لقاءات رسمية بين الجانبين، أبرزها زيارة نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصاديَّة جواد العنانيّ، قبل نحو أسبوعين، إضافات لزيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون عراقيون إلى عمان.

ويسعى الجانبان، إلى فتح آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات، والعمل على إعادة فتح منفذ طريبيل الحُدُوديِّ ليتسنى عودة التبادل التجاري بين البلدين.

إلى ذلك قالت مصادر حكومية لـ ” رؤية الإخبارية ” إن تسمية سفير لعمَّان في العاصمة بغداد، باتت أقرب من أي وقت مضى.

ومع استمرار إغلاق الحدود العراقية الأردنية، بسبب تدهور الوضع الأمني من الجانب العراقي، تراجعت صادرات عمّان إلى بغداد بنحو النصف تقريبا خلال العاميين الماضيين.

أنبوب النفط .. حاجة ومصلحة

وأشارت مصادر مطلعة لـ ” رؤية الإخبارية ” أن مشروع أنبوب النفط المنوي ربطه بين البلدين سيتسيد المباحثات الرسمية، للحاجة الأردنية الماسة في تزويده بالطاقة، إضافة لمصلحة العراق الاقتصادية حياله.

وقبل نحو شهر حل وزير الطاقة الأردنية ابراهيم سيف ضيفا على بغداد، وناقش مع المسؤولين هناك هذا الأمر.

ويهدف مشروع الأنبوب إلى تزويد الاردن باحتياجاته من النفط الخام وبواقع مئة الف برميل يومياً وكذلك المساهمة في تغطية جزء من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي وبمعدل مئة مليون قدم مكعب باليوم في حال توفره.

لكن الحكومة العراقية، تربط استئناف تزويد الاْردن بكميات من النفط الخام باستقرار الأوضاع الأمنية عند حدودها مع المملكة، ولم يعلن بعد عن وضع سقف زمني لذلك.

كانت وزارة النفط العراقية أجرت العام الماضي، مباحثات مع شركات أجنبية راغبة بتنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة “جنوبي الأردن” بطول أكثر من (1000) كم، لكنها لم تعلن نجاح ذلك بعد.

والحدود الأردنية العراقية مغلقة منذ أكثر من عام، ويعد منفذ ‘طريبيل’ الذي يبعد عن عمان حوالى370 كم وعن بغداد حوالى570 كم، المنفذ الوحيد بين البلدين.