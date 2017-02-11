«قنديلة» أول رواية للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي

رؤية

القاهرة- يصدر قريبا أول رواية للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي تحمل عنوان “قنديلة”، كان الشاعر الراحل ينشر أجزاء منها خلال مقالاته بجريدة الأهرام بشكل أسبوعي، وفق ما أعلنت الإعلامية نهال كمال.

وأكدت نهال، أن تلك الرواية سوف تَصدر عن الهيئة العامة للكتاب، كما حدث بأعماله الكاملة، مشيرة إلى أن الهيئة تهتم بإصدار الأعمال المهمة، بمقابل زهيد؛ حتى تكون في متناول جميع القراء.

وطالبت بإدراج أشعار الأبنودي بالمناهج الدراسية؛ حتى يستطيع التلاميذ الاستفادة منها؛ لاحتوائها على مناجم لغوية لا بد من الاهتمام بها.