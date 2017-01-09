قوات الأمن المصرية تشتبك مع عناصر إرهابية في العريش

رؤية – صفاء صابر

القاهرة – قال مصدر أمني مصري إن قوات الأمن تتصدى الآن لهجوم إرهابي على كمين “سيناء سكول” على طرق وادي العريش.

وأضاف المصدر أن قوات كمين سيناء سكول يشتبك الآن مع مجموعه من العناصر الإرهابية المسلحة ويتم تبادل إطلاق النيران من عدة اتجاهات.

وأكد المصدر أن الاشبتاكات ما زالت مستمرة بين الطرفين فى محيط الكمين مؤكدا وصول تعزيزات أمنية تتدافع في اتجاهات وادي العريش وتأهب لأقصى درجة على جميع الكمائن.

يذكر أن هذا الهجوم هو الثالث هذا اليوم، في مدينة العريش، الذى ينفذه مسلحون على أكمنة أمنية لقوات الشرطة في العريش.

يأتي ذلك وسط حالة من الهلع وسط الأهالي والأطفال بالمنطقة خوفًا من تداعيات المعارك والاشتباكات.