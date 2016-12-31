قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من بلدة «يعبد»

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القدس المحتلة – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وبحسب «وكالة قدس نت للأنباء»، قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود حرز الله، وعبد الله حرز الله وهو أسير محرر أفرجت عنه سلطات الاحتلال قبل أيام، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، الليلة الماضية، بلدة يعبد، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطها، قبل أن تقتحمها وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.