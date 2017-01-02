قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية بالقدس المحتلة

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القدس المحتلة – نقلت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنباء هدم سلطات الاحتلال لمنشآت سكنية تعود لفلسطينيين في شرقي مدينة القدس المحتلة، تنفيذاً لمخطط استيطاني يهدف لتهجير البدو الفلسطينيين من المنطقة لتنفيذ مخططات استيطانية تسمى “أي بلاين 1”.

وأشار الناطق باسم التجمع، أبو عماد الجهالين، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت عددا من المنشآت السكنية والبركسات في تجمعي بير المسكوب ووادي سنيسل شرق مدينة القدس المحتلة، تنفيذاً لعشرات الإخطارات التي سلمتها سلطات الاحتلال للمواطنين هناك.

وأضاف، أن عملية الهدم التي نفذتها جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التجمعين البدويين أدت إلى تهجير نحو ١١ عائلة بدوية فلسطينية، وتشريد عشرات الشيوخ والنساء والأطفال الذين باتوا دون مأوى بعد أن هدم الاحتلال مساكنهم.