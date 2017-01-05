قوات الشرعية اليمنية تبدأ معركة تحرير «حمير»

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عدن – بدأ الجيش اليمني معركة تحرير “حمير” غربي تعز من الميليشيات الانقلابية، وقالت فضائية «الإخبارية» إن المعارك على أشدها، وتزامن ذلك مع سيطرة القوات الشرعية على جبل “العويد”، مضيفا أن الجيش اليمني يحقق مكاسب في أكثر من محور وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين.

وفي محافظة البيضاء شنت المقاومة هجوما عنيفا على مواقع تابعة للميليشيات في منطقتي العادية والمختبي بمديرية ذي ناعم وفشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع في إجبار قبائل طوق صنعاء على المشاركة في المواجهات ضد الجيش الوطني .

وأوضح مصدر مطلع أن العشرات من القيادات العسكرية التابعة للمخلوع استسلموا للقوات الشرعية في نهم وسط انشقاقات في صفوف الحرس الجمهوري.