قوات الشرعية تسيطر على مواقع قرب صنعاء

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عدن – سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيات الموالية للحكومة اليوم الخميس، على خمسة مواقع بعد معارك مع مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “أفراد الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خمس تلال جبلية محاذية لجبل القتب الاستراتيجي في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء”.

وأضاف المركز أن “الجيش والمقاومة واصلوا التقدم باتجاه وادي محلي في نهم”.

وتابع بأن “طيران التحالف العربي شن أكثر من ست غارات جوية على تعزيزات عسكرية للمليشيات الانقلابية، ويقصد بها جماعة الحوثي وقوات صالح في جبل القتب”.

ومنذ أكثر من عام، تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي وصالح في مديرية نهم، وتقول الحكومة إن قواتها سيطرت على معظم مناطق المديرية، التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني يمني مقتل ثلاثة مسلحين بضربة جوية أمريكية يعتقد بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في طريق فرعي جنوب اليمن.

وذكر المصدر أن الهجوم استهدف عربة صغيرة بمنطقة الملبوجة بمحافظة شبوة جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من التنظيم ودمرت سيارتهم بشكل كامل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يعد أحد أخطر التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط.

ودأب التنظيم على مهاجمة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

(وكالات)