قوات «درع الفرات» تتقدم في مدينة الباب بريف حلب

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أنقرة – تداولت وسائل إعلام تركية صباح اليوم الخميس، تصريحات نسبتها لرئيس الأركان التركي، الفريق أول “خلوصي آكار” يعلن من خلالها انتهاء معارك الباب وذلك بعد اكتمال السيطرة على المدينة التي تعبر كبرى معاقل تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي الشرقي.

“مصطفى سيجري” القيادي في “لواء المعتصم” المنضوي في صفوف “درع الفرات” نفى في تصريح بحسب «أورينت» أنباء السيطرة على كامل مدينة الباب.

وأوضح “سيجري” أن فصائل درع الفرات وبدعم من الجيش التركي تواصل تقدمها في عمق مدينة الباب، حيث تدور “حرب شوارع” مع تنظيم الدولة ولا سيما في الأحياء الشمالية من المدينة.

وكان الجيش السوري الحر قد أحبط أمس الأربعاء سلسلة هجمات عكسية نفذها تنظيم الدولة، في محيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، عبر مهاجمة قاعدة عسكرية مؤقتة تابعة غرفة عمليات “درع الفرات”.

هذا وتستمر عملية درع الفرات التي تقودها فصائل الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي في التضييق على ما تبقى من تنظيم الدولة في مدينة الباب كبرى وآخر معاقل التنظيم في شمال سوريا.

يشار أن فصائل درع الفرات سيطرت خلال الأيام القليلة الماضية على عدة مناطق استراتيجية ومهمة داخل مدينة الباب ومحيطها، وكان أبرزها جبل عقيل والمركز الشبابي والفرن الكبير وصوامع القمح إلى جانب أجزاء واسعة من حي زمزم، جنوب غربي المدينة، ومستشفى الحكمة، والمركز الرياضي ومقر حزب البعث ومنطقة السوق.