قوات درع الفرات تواصل التقدم في مدينة الباب

رؤية

دمشق – سيطرت فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي على مواقع جديدة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي وسط انهيار في صفوف تنظيم الدولة الذي بات محاصراً داخل المدينة من عدة جهات.

وقال ناشطون، إن قوات درع الفرات استعادت السيطرة على بلدة بزاعة شرق مدينة الباب وعلى دوار الراعي شمال المدينة، بالتزامن مع استمرار المعارك داخل المربع الأمني، وبات تنظيم الدولة محاصراً من جميع الجهات.

وكانت قوات الجيش السوري الحر تمكنت أمس الأحد من فرض سيطرتها على مناطق استراتيجية في مدخل مدينة الباب من الطرف الشمالي بعد معارك عنيفة مع التنظيم.

(وكالات)